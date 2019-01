Ljudi koji vjeruju da je Zemlja ravna imaju jako zabavnu teoriju o tome kako dolazi do pomrčine Mjeseca

Teorija o Zemlji kao ravnoj ploči dovoljno je zabavna sama po sebi, ali ipak vrijedi obratiti pažnju i na neke konkretne teze kojima ravnozemljaši objašnjavaju razne astronomske pojave. Posljednja u nizu isplivala je s pojavom pomrčine Mjeseca, odnosno “krvavog vučjeg mjeseca”, spektakularnog prizora koji je u ponedjeljak očarao mnoge diljem svijeta.

Mnoge, ali ne i one koji vjeruju da je Zemlja disk omeđen ledenim zidom. Oni su, naime, smislili svoju smiješnu teoriju, bez obzira na činjenicu da su znanstvenici davno utvrdili da do potpune pomrčine Mjeseca dolazi kada Mjesec uđe u Zemljinu sjenu, a crvenu boju dobiva kada crvena svjetlost Sunca uđe u Zemljinu atmosferu. Naime, ona se ne rasprši potpuno već nastavi put do Mjeseca koji dobije crveno-smeđu nijansu.

Sjenovito tijelo pluta svemirom

Prema vjerovanju ravnozemljaša, Sunce i Mjesec plutaju iznad, odnosno ispod, plosnate Zemlje pa je naprosto nemoguće da bi došlo do pomrčine Mjeseca kada bi zaista bilo tako. No, nekako su ipak morali objasniti krvavi Mjesec pa su smislili teoriju o sjenovitom tijelu, koje je, po njihovom, jedan od Sunčevih satelita. Astronomi ga nisu uočili dosad jer je jednostavno preblizu Sunca, ali može se naći između Zemlje i Sunca otprilike dva puta godišnje, točnije, kada zatreba da objasne pomrčine.

Iz Flat Earth Societyja nisu uspjeli opisati kako taj sjenoviti objekt izgleda pa ni kako bi uspio blokirati Sunčevu svjetlost, a bez da blokira svjetlost zvijezda. Evo kako ga ravnozemljaši objašnjavaju: “Moguće je da se radi o nekom već poznatom planetu ili satelitu, koji se nalazi u blizini Sunca, ali da bi se to dokazalo trebale bi se dodatno istražiti pozicije Merkura, Venere i asteroida te to sve uvrstiti u jednadžbe i izračune za pomrčinu Mjeseca.” Vrlo stručno.

Opet su zaboravili već poznate činjenice

Kao i puno puta dosad, ravnozemljaši su naprosto selektivno izabrali informacije koje im pašu od znanstvenika. Pritom se razbacuju pojmovima poput konstelacije planeta te ih obogaćuju svojim teorijama.

No, zaboravljaju da znanstvenici toliko dobro poznaju konstelaciju, konkretno Merkura i Venere koje spominju, da mogu predvidjeti njihova buduća kretanja. Tako će Merkur ispred Sunca prijeći 11. studenog 2019. godine, a Venera u prosincu 2117. godine. Osim toga, postoje i neke problematične sitnice, poput gravitacije recimo, zbog čega bismo bili u priličnoj gabuli da se između Zemlje i Mjeseca nađe jedan od tih planeta.