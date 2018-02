Ljudi masovno na Twitteru uspoređuju djetinjstva nekad i danas; priznat ćete – Manolić je najzabavniji

Ljudi na Twitteru masovno objavljuju zabavne usporedbe djetinjstva nekad i danas. Uz usporedne fotografije, recimo, Tuđmana i Ironmana tako u jednoj od objava piše “Heroj mog djetinjstva VS heroj vašeg djetinjstva”, ili uz ilustrativnu fotografiju doktorice i sliku gospodina Ladislava Ilčića: “Stručnjaci za hormone mog djetinjstva vs stručnjaci za hormone tvog djetinjstva”.

Trend je, prvo počeo vani, pa se proširio na našu regiju, čini nam se prvo na Srbiju, da bi ovih dana simpa usporedbe počele iskakati i na hrvatskim Twitter profilima. Nama je možda najzabavniji onaj s gospodinom Manolićem, ali izvukli smo još neke:

Heroj mog djetinjstva VS heroj vašeg djetinjstva pic.twitter.com/qsro23buOv

Stručnjaci za hormone mog djetinjstva vs stručnjaci za hormone tvog djetinjstva pic.twitter.com/yNP2Ub6bE2

Josip Manolić mog djetinjstva VS Josip Manolić tvog djetinjstva pic.twitter.com/cVMyh4Zy1Z

E.T. mog djetinjstva vs. E.T. tvog djetinjstva. pic.twitter.com/F9hwPBULuh

— Zachariah (@zacharaja) February 8, 2018