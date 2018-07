Ljudi se na Twitteru zezaju s predsjednicom i Putinom nakon pobjede Hrvatske; izvukli smo par zabavnih fora

Hrvatska je, sigurno znate, pobijedila Rusiju i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva. Društvene mreže pune su videa iz gradova diljem Hrvatske u kojima ljudi slave pobjedu, ali i nekih zbilja zabavnih fora o pobjedi hrvatske reprezentacije.

Neki se, recimo, zezaju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i predviđaju prilično gadne scenarije koje bi sad, nakon što je pobijedila Rusiju, mogao prirediti Hrvatskoj, ali i svojim nogometašima.

Prilično su zabavni i oni koji se zezaju s hrvatskom predsjednicom koja je danas utakmicu u Sočiju gledala iz lože u društvu ruskog premijera Dmitrija Medvedeva.

Osim što je prekršila baš sva pravila u loži koja iziskuje određeni dress code, pa se pojavila u crvenom odijelu i majici na kvadratiće, Kolindu Grabar Kitarović uhvatili su kako plesom slavi golove hrvatskih nogometaša. Ljudima je to, naravno, urnebesno. Izvukli smo par zabavnih tvitova koje možete pogledati niže.

#RUSCRO #WorldCup

"Yeah, nuke them. All of them. Except for the president, she's cute." pic.twitter.com/M3vY5b8HCl

— Four-eyed Edo boy™ (@Alex_Houseof308) July 7, 2018