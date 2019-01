U blizini doma američkog predsjednika Donalda Trumpa u utorak se iz čista mira stvorila rupa na cesti. Na raskrižju u blizini Bijele kuće cesta je privremeno zatvorena, dok radnici ne saniraju problem i ne osiguraju siguran promet na ulici.

Stručnjaci kažu kako ovakve pojave nisu rijetkost, pogotovo nakon obilnijih kiša, i da se javnost ne treba posebno uzrujavati. Ipak, ljudi interneta nisu umireni. Podsjećaju kako se prošle godine u svibnju stvorio manji ponor na travnjaku Bijele kuće, a godinu dana prije toga ispred njegove rezidencije Mar-a-Lago na Floridi.

Na Twitteru ljudi upozoravaju kako se rupa nastavlja širiti, a ima i brojnih koji u cijeloj situaciji vide zabavnu slučajnost.

A sinkhole outside the White House complex continues to grow. It’s at least 8 to 10 feet deep. New cracks are forming and there’s no estimate of when 17th street will reopen. pic.twitter.com/btMid6H19w

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) January 23, 2019