Loš dan? Toplo preporučamo video vjeverice koja, posve bezuspješno, pokušava maznuti pticama hranu

Cura s Floride jučer je na Twitteru objavila kratki video koji, ako si želite malo popraviti vikend, toplo preporučamo. Kako objašnjava u opisu, nastao je nakon što je njezina mama morala smisliti neki način da obrani hranu za ptice od vjeverica koje ju, evidentno, stalno kradu.

“Moja mama je stavila ulje na svoju hranilicu za ptice kako bi spriječila vjeverice da kradu ptičju hranu”, napisala je Christina Rotondo iz St. Petersburga na Floridi. Rezultat je urnebesna snimka u kojoj se vjeverica pokušava popeti po štapu do hrane, ali jedino što vidimo je scena kako sirota klizi dole i nestaje u visokoj travi. No, ne odustaje, iako je dosta očito da neće uspjeti.

my mom put oil on her bird feeder to keep squirrels from stealing the bird food and pic.twitter.com/TkrmOR4KlH — christina rotondo (@christinaroto) May 4, 2018

Neki su se zabrinuli

Na Twitteru su se javili brojni zabrinuti ljubitelji vjeverica koji pišu da je trik okrutan, da je vjeverica ostala gladna i da će joj ulje naštetiti, ali ipak je više onih kojima je prizor naprosto urnebesan:

I’m sorry, this is all could think about 😂😂😂 pic.twitter.com/BZzyZVh9Sl — Modern Day Esther 👑 (@ModernEsther_) May 5, 2018

The way she lets herself slide down instead of letting go 😂😂 pic.twitter.com/WYdh1Ypfta — Fatima (@moonlitcemetery) May 5, 2018

Inače, stavljanje ulja nije tako neuobičajena taktika u obrani protiv vjeverica koje vole krasti hranu za ptice (iako, navodno, nije baš preporučljiva), a ova vjeverica nije jedina koja je snimljena kako klizi: