Loši smo ljudi; satima se smijemo ovoj jadnoj, razvaljenoj čivavi koja je pojela marihuanu

Seth Mersing iz Teksasa prošlog je vikenda doslovno spašavao život svojoj sirotoj čivavi Riti, nakon što je, tijekom šetnje kroz lokalni park, slučajno pojela malo marihuane koju je pronašla na tlu.

U početku nije reagirao jer je mislio da je njegova kujica, kako to psi često rade, pojela nešto bezazleno s poda. Ipak, shvatio je da je situacija ozbiljna kada se Rita počela čudno ponašati i gubiti ravnotežu. Kad su stigli kući jadna je i nekoliko puta pala u nesvijest.

Seth ju je hitno odvezao veterinaru, gdje je, testom krvi, otkriveno da kujica u sustavu ima THC (psihoaktivna tvar iz kanabisa), prenosi The Dodo. Inače, u slučaju pasa konzumiranje marihuane može biti kobno, mogu doživjeti napadaje i pasti u komu, no zahvaljujući brzoj reakciji Rita je stavljena pod stručni nadzor te je dobila puno tekućine kako bi se riješila droge iz tijela.

Here’s a short clip of my dog at the hospital after she found an edible on our walk at the park! pic.twitter.com/ramq9MS96i

— Seth Mersing (@seth_2018) July 31, 2018