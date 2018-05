Koje su šanse da u istom tjednu kad ste pronašli tek rođene mačiće bez mame, pronađete i mamu mačku koja je upravo ostala bez mačića? I da ih onda sve spojite, kako bi bebe mogle izrasti u zdrave mačiće. Gotovo nikakve, ali to se nedavno dogodilo u okolici Čakovca, kad je prvo jedna gospođa čakovečkoj Udruzi Sklonište dobrote javila da je ulična mačka, koju je znala viđati u blizini ribnjaka Martica u Mačkovcu kraj Čakovca, skotna. Nekoliko dana kasnije crna mačka se i omacila, 2. svibnja u nekoj šupi pored jezera. Kad su volonteri 4. svibnja izašli na teren pronašli su, nažalost, sve mačiće mrtve. Nisu sigurni jesu li uopće bili rođeni živi.

Gotovo paralelno, 5. svibnja, u udrugu je stigla prijava o napuštenim tigrastim mačićima koje je jedan gospodin pronašao dok je bio u šetnji sa psom. “Šetao je sa svojim psom na jednom poljskom putu u predgrađu Čakovca kad je vidio mačiće. Doduše, prvo ih je vidio s macom. Nakon šetnje otišao je psa ostaviti doma, a kad se vratio mame mačke više nije bilo, no mačići su bili tamo. Na tom putu inače standardno ljudi ostavljaju smeće, a ponekad i neželjene mačiće”, priča nam 35-godišnja Damira Marušić, volonterka udruge.

Danima su pokušavali pronaći mamu malih mačića

Marušić kaže da je nestanak mame mačke neobičan, kao i stanje mačića u kojem su pronađeni. “Još uvijek su na sebi imali pupčanu vrpcu, maleni dio koji otpadne oko četiri dana nakon poroda. Što znači da su bili jako mali. No, imali su na sebi i jako puno ličinki crva, što nikako nije prirodno. Da su te ličinke na njima bile još par dana, bilo bi i pogubno”, objašnjava volonterka.

Kaže da mačiće nakon poroda inače stalno čisti majka, pa nagađa da je njihova možda bila bolesna. No, dobra stvar je da nisu bili ozlijeđeni, samo ih je hitno trebalo očistiti, što je na sebe preuzela jedna od volonterki, i pronaći im mamu. Zato su se, nakon što su pokupile mačiće, na to isto mjesto volonterke vraćale danima, nadajući se da će je pronaći. Nažalost, to se nije dogodilo.

Kako su se sjetili potencijalne mame za mačiće

No, u međuvremenu su se sjetili potencijalne mame koja je u tom trenutku bila kod jedne od čuvalica. Samo je postojao jedan problem. Iako nije posve neuobičajeno spajanje mačića s mačkom koja im nije biološka mama, to obično upali kad ona već ima svoje, žive mačiće. I ova je pritom u tom trenutku još uvijek bila pomalo divlja, nenaviknuta na ljudsku pažnju.

“Proces je trajao cijeli dan. Inače, kad spajamo dudaše s nekom majkom, ona već ima svoje mlade, pa mazimo redom malene, majku pa nove mačiće da zaprime miris kao i ostali mačići. Sada smo mogli samo maziti mačku, pa mačiće, i tako ukrug kako bi joj počeli mirisati kao da su njezini”, objašnjava Marušić kojoj ovo nije prvo spajanje mačke sa stranim mačićima, ali je prvo u kojem nisu sudjelovali biološki mačići.

Ipak, nakon golemog truda, i malo strepnje, stvar je uspjela. Mačka i njezine nove bebe trenutno su zajedno kod čuvalice u selu Cirkovljan, mačići bez problema sišu i mama se o njima nježno brine. Čeka se da mačići prestanu sisati, pa će mačku sterilizirati. Pokušat će im onda svima, kaže Marušić puna nade, pronaći domove, a dok ih ne nađu, držat će ih zajedno. Za zamjensku mamu, kaže, već postoji potencijalni dom, gospođa koja ju je pronašla na ribnjaku rekla je da bi je uzela.