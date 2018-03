Mali pas nije uspio preskočiti ogradu da uđe prijatelju u dvorište pa mu je vučjak galantno pomogao

Edith Govea bila je ispred kuće svojih rođaka u meksičkom San Luis Potosíju kad je vidjela neobičnu scenu. Jedan manji bijeli pas pokušavao je škicati u dvorište ispred susjedove zgrade. Naprosto je visio na vratima ograde. Govea je uzela mobitel i počela snimati. Ubrzo se s druge strane pojavio njemački ovčar i dva su se psa pozdravila.

Govea je kasnije za The Dodo ispričala kako manji bijeli pas živi u blizini i ima vlasnike, ali je pušten pa cijelo vrijeme može slobodno šetkarati i njuškati. Vjerojatno su se psi tako i sprijateljili. “Čine se kao zbilja dobri prijatelji”, rekla je Govea. No, izgleda da to nije bilo tek usputno pozdravljanje. Naime, bijeli pas se počeo penjati po ogradi, trudio se svim silama, no šapice su mu klizile pa se nikako nije mogao popeti. Prilično se namučio.

Ali tada se pojavio njemački ovčar i pomogao mu svojim velikim šapama, nakon čega je maleni uspio u svom naumu. Sva sreća da je nevelik pa se uspio provući i kroz rešetke ograde. Psi su se zatim smjestili u improviziranu kućicu njemačkog ovčara i, čini se, ostali tamo do mraka. Govea je snimila cijeli prizor i objavila ga na svom Facebook profilu. Video je zasad pogledalo više od 3 i pol milijuna ljudi. Evo stripa kako je to izgledalo.

1. Bijeli psić dolazi na ogradu i zove vučjaka

2. Vučjak uskoro dolazi upomoć

3. Iiiiii, evo nas!

4. To je to

A evo i videa: