McDonald’s je izgubio isključivo pravo na ime Big Mac i sad im se Burger King briljantno ruga

Burger King se ponovo sprda s McDonald’som i to dosta genijalno. Naime, McDonald’s je nedavno izgubio autorska prava na ime Big Mac u Europskoj uniji jer su kršili zakone EU, a njihovi najveći rivali to su iskoristili za briljantnu kampanju. Agencija Ingo iz Stockholma osmislila je jelovnik kojim im se neviđeno ruga; ‘The Not Big Macs’, a pojavio se u švedskim Burger King restoranima i to kako bi proslavili poraz McDonald’sa na sudu, piše AdWeek.

Ovakva odluka suda, naravno, širom je otvorila vrata za sve one koji žele iskopirati Big Mac, a Burger King je to iskoristio na najbolji mogući način. Na njihovom jelovniku su se tako našli burgeri: The Like a Big Mac, But Actually Big, The Kind of Like a Big Mac, But Juicier and Tastier, The Burger Big Mac Wished It Was, The Anything But a Big Mac i The Big Mac-ish But Flame Grilled of Course.

McDonald’s je razljutio manje restorane

Kako je uopće došlo do toga da je McDonald’s izgubio ekskluzivna prava na svoj najpoznatiji burger? Irski lanac restorana Supermac’s prije dvije godine prijavio je McDonald’s Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo, a oni su presudili da najpoznatiji svjetski lanac brze prehrane nije koristio svoja prava u skladu s europskim zakonima. Ova odluka momentalno je stupila na snagu, a McDonald’s je najavio žalbu.

Supermac’s je prijavio McDonald’s nakon što su im branili da zaštite ime svog restorana i to pod isprikom da je preslično imenu Big Mac, što bi jako zbunilo ljude. Bez polaganja autorskih prava na ime Supermac’s, dotični restoran se ne bi mogao prošiti van granica Irske i Sjeverne Irske. McDonald’s je Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo donio dokaze o korištenju imena Big Mac, poput plakata, ali to nije bilo dovoljno.

Ovo nije prva tužba protiv McDonald’sa

Supermac’s je McDonald’s nazvao trademark bullies, a čini se i s punim pravom. Naime, oni nisu prvi restoran koji je bio na sudu s njima zbog imena, prije deset godina, McDonald’s je izgubio parnicu protiv malezijskog lanca restorana McCurryja, ali tek nakon osam godina pravne bitke. “Razočarani smo odlukom Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo i vjerujemo da nisu uzeli u obzir više nego dovoljne dokaze o korištenju imena Big Mac diljem Europe”, stoji u priopćenju McDonald’sa objavljenom nakon gubitka prava.

Ipak, ljubitelji Big Maca ne trebaju strahovati da više neće moći do tog burgera. McDonald’s je samo izgubio ekskluzivna prava na ime, to znači da će Big Mac i dalje biti u ponudi, samo će bilo tko u EU moći koristiti to ime za svoje usluge, bilo da se radi o restoranima ili, primjerice, kemijskim čistionicama koje u ponudu mogu uvrstiti, recimo, Big Mac čišćenje.