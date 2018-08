Jeremy Clarkson, bivši voditelj BBC-ovog Top Geara i sadašnji voditelj Amazonovog The Grand Toura, na Twitteru je objavio zbilja zabavan video u kojem pokušava otplesati takozvani shoot dance. Radi se, ako ne znate, o plesu koji je postao hit nakon što ga je u svom spotu otplesao reper BlocBoy JB. No, vjerojatno je postao još popularniji nakon što je kao pobjednički ples ubačen u igru Fortnite.

Video je, naravno, postao hit

Fora je u tome da, dok plešete, pokušate uskladiti krernje lijeve ruke i noge, ali Clarksonu to baš i nije uspjelo. Iako se ozbiljno trudio da njegov ples liči na nešto, žena koja ga je snimala u jednom je trenu naprosto prasnula u smijeh pa mu je valjda postalo jasno da mu baš i ne ide jer se i on počeo smijati. Usput je gospođu poslao kvragu i krenuo prema njoj mašući rukama.

Uz video koji je lajkalo 115 tisuća ljudi, a podijelilo njih 39 tisuća, Clarkoson je napisao “Kiki Do you love me?”, što je stih iz Drakeove pjesme In my feelings za kojom su ljudi isto poludjeli. I ples iz tog spota je, naravno, brzo postao viralan.