Mora vam se dopasti ovaj pas vodič koji slijepu vlasnicu nonšalantno odvodi u svoj omiljeni dućan

Da su i psi vodiči samo psi, kojima je najdraža na svijetu njihova hrana, dokazuje simpatična priča američke studentice, 20-godišnje Danielle Sykora i njezinog psa vodiča Thaija. Njih možemo vidjeti u videu koji je prošlog tjedna snimila i objavila Daniellina starija sestra Michele, dok je pas svoju slijepu vlasnicu vodio po trgovačkom centru u New Jerseyju. U jednom trenutku u videu vidimo kako pas skreće desno u pet shop, a Danielle za njim. Mali je problem što je pas sam donio odluku da odu u dućan s psećom hranom, nadajući se, valjda, nekom finom zalogajčiću.

Sestra Michele u tom je trenutku, srećom, imala spremnu kameru, jer joj je njihov tata već pričao o neobičnom ponašanju njihova psa. “Prvi put kada se to dogodilo tata je bio sa sestrom i pas je samo ležerno ušetao. Pa ga je zanimalo hoće li se to ponoviti. Ja sam to željela snimiti, jer me isto zanimalo hoće li se sve ponoviti i naravno da je”, ispričala je Michele za Buzzfeed News koja je video s nestašnim vodičem objavila na Twitteru.

‘Izazivaju više nevolja, samo zato jer su pametni’

Thai je, inače, oduvijek bio pomalo nestašan, kaže njegova vlasnica Danielle, pa je tako prvog tjedna nakon dolaska u njihovu kuću skočio na tortu. No, napominje da bi ipak radije zaigranog psa vodiča, nego pristojnog. “Ti psi ponekad izazivaju više nevolja, ali to je samo zato što su tako pametni”, kaže. Naravno, Twitter se zaljubio u psa.

