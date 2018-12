Morate biti impresionirani ovim klincem koji žica Alexu da mu riješi zadaću iz matematike

Većina klinaca, znamo, ozbiljno prezire pisanje domaće zadaće. Pogotovo one iz matematike. Ali jedan genijalac iz New Jersyja uspio je doskočiti tom problemu pa se dosjetio da bi Amazonom glasovni asistent Alexa mogao riješiti tu zadaću umjesto njega.

Klinca je u varanju uhvatila njegova mama koja je sve snimila. Video je objavila Twitteru, a post je naravno, odmah postao viralan. “Sve je bilo kao svaki drugi dan kada radi zadaću”, rekla je majka Yerelyn Cueva New York Postu. “Ja sam u dnevnoj sobi, i samo odjednom čujem kako on ispituje Alexu da mu riješi zadaću. Nisam mogla vjerovati. Međutim, ono što ne čujete je to da se on svaki puta zahvali Alexi kad mu riješi zadatak”, kaže ova mama.

Lmfao should i whoop him now or later pic.twitter.com/mZEJsWWn4W — Yerelyn (@spanishbarbie22) December 20, 2018

Mama mu nije baš zadovoljna varanjem

Majka je također ispričala da Alexu imaju samo tjedan dana i da je njen sin Jariel, koji ima šest godina, vrlo brzo pohvatao sve njene funkcije. No, nije joj baš jasno zašto Jariel traži njenu pomoć kod rješavanja zadataka iz matematike budući da mu je to najdraži predmet u školi.

Za razliku od njegove mame koja se malo ljuti, ljudi na Twitteru su impresionirani ovim klincem i predviđaju da će biti neki genijalac kad naraste. Ovaj video je, inače, dosad podijeljen 140.000 puta.

He’s learning to finesse young asf which is good… life and especially school is all about finessing … i applaud him pic.twitter.com/dzyLhatN0B — maddy p 🧚🏽‍♀️ (@babygirrrrrl___) December 22, 2018

This kid is going places! Give him a cookie! The kid is asking for assistance when he needs it. He is utilizing his resources and he is working smarter not harder. What more can one ask for! — Fara (@faraway18) December 21, 2018