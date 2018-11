Možda da pripazite s tabletama za spavanje u avionima; gospodin je izbačen s leta jer je – zadrijemao

Kanađanin Stephen Bennett, uklonjen je s leta jer je popio tabletu za spavanje (koju mu je prepisao doktor) prije nego što se ukrcao na let. Bennett je za BBC ispričao da ga je kabinsko osoblje izbacilo iz aviona i nije mu dalo da se vrati na svoje sjedalo, unatoč tome što je medicinsko osoblje koje je pozvano zbog gospodina reklo da je sasvim sposoban za let. Čak niti e-mail Bennettovog doktora, u kojem objašnjava zašto pije tablete za spavanje, nije uvjerio zrakoplovnu ekipu, konkretno stjuardesu koja je cijelu stvar pokrenula.

Dakle, gospodin Bennett iz grada Burnaby u Kanadi, putovao je 13. listopada sa svojom suprugom i sinom na godišnji odmor u Kubu, no imali su presjedanje u Torontu. Bennet kaže kako nije dobro spavao na noćnom letu iz Burnabyja, stoga je jednostavno prije vezanog leta popio tabletu za spavanje koju mu je prepisao doktor.

WestJet removed Stephen Bennett from a flight after he took a sleeping pill and fell into a deep sleep before takeoff pic.twitter.com/Wt3FneOQ4k

— CBC News (@CBCNews) November 3, 2018