Možda još nije kasno da otkažu Oscare i sve ih daju bebaču koji je maestralno odglumio scenu iz Star Warsa

Posljednjih dana ljudi na društvenim mrežama masovno dijele nešto stariji video bebača kojem mnogi u nekoj bliskoj budućnosti predviđaju osvajanje Oscara. Leah i Matt Zielich veliki su fanovi Star Warsa i očito su to odlučili prebaciti na svog sina Kierena kojeg su pretvorili u pravog malog jedija.

Njihov video u kojem je maleni, koji je sudeći po snimci tek nedavno prohodao, s tatom uprizorio bitku iz poznate franšize, pravi je hit. Njegove glumačke sposobnosti oduševile su ljude na društvenim mrežama i nitko ne može vjerovati da tako maleno dijete može biti toliko dramatično.

Beba Kieren i tata Matt obojica imaju svjetlosne mačeve kojima se zaista uvjerljivo bore, no Kieren izgubi bitku. Nakon toga teatralno počinje teturati da bi se na kraju bacio na pod, nakon što mu je tata zadao kritičan udarac. Zbog genijalne glume ovaj malac je momentalno postao viralan, zbog čeka je uspio doći i do poznatih holivudskih glumaca, poput Marka Hamilla, koji u originalnim nastavcima Star Warsa glumi Luke Skywalkera.

Leah i Matt, ako još niste shvatili, zbilja su veliki obožavatelji Star Warsa, a kada su vidjeli da je Hamill objavio video njihovog sina, doslovno su podivljali od sreće. Inače, Hamill je na Twitteru objavio kako maleni Kieren nevjerojatan i da je potpuno očaran njegovom izvedbom. S njim se složio i Josh Brolin, još jedan slavni akcijski glumac. “Čvrsto stojim iza toga da nijedan, za Oscara nominirani glumac, ove godine nije ni koljena ovom malcu”, napisao je Brolin na Instagramu.

What an actor! I am awestruck at this pint-sized #JuniorJedi-The strong sense of drama-the body-language as he spins around (to expertly be fully on-camera, of course), throws his head back, flails his arms & milks his "death" scene for all its' worth! BRAVO #PadawanPerfection 👏 https://t.co/Blt1QAwVeW

— Mark Hamill (@HamillHimself) January 6, 2019