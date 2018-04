Pas Gogo, dvogodišnji mješanac bosanskog goniča iz Slavonskog Broda jedan je od rijetkih pasa u Hrvatskoj zbog kojeg je donesena brza i vrlo ozbiljna presuda zbog zanemarivanja. Njegov bivši vlasnik mora platiti 11 tisuća kuna kazne, nakon što je pas otkriven u njegovu dvorištu, posve izgladnjen, zapušten i zatvoren u boksu. Cifra možda ne zvuči golema, ali ako uzmete u obzir da su ovakve presude u Hrvatskoj gotovo nepostojeće, shvatit ćete da se radi o dosta velikoj pobjedi.

Razgovarali smo s predsjednicom slavonskobrodske Udruge Veselo Dvorište Darijom Debeljak koja se pokušala sjetiti kad je posljednji put zbog zanemarivanja psa netko morao platiti toliki iznos. “Ne mogu se sjetiti jer mislim da takve presude nema. Ovo je velika stvar”, kaže.

Presuda je pravomoćna, donesena je na Prekršajnom sudu u Slavonskom Brodu prošloga tjedna. Debeljak objašnjava zašto je važna. “Kad je tek donesen zakon da se ljudi moraju vezati u automobilima, to isprva nitko nije shvaćao ozbiljno. No, kad su počele stizati kazne, ljudi su to počeli shvaćati vrlo ozbiljno. Tako i sa životinjama. Zakon se možda do sada nije ozbiljno shvaćao, ali nakon ove presude i budućih, nadam se da hoće.”

Bio je u dvorištu čovjeka, u očajnom stanju

Danas dvogodišnji Gogo je, zapravo, još kao štene imao priliku dobiti novi dom. Volonterke su mu u Zagrebu pronašle obitelj, nakon što ga je jedna Brođanka primijetila kako zapušten luta Slavonskim Brodom. No, u novom domu nije završio, jer se odjednom pojavio čovjek koji ga je uzeo natrag sebi, smjestivši ga u svoje dvorište.

Kad je krajem prošle godine gospođa koja je prva primijetila psa otišla provjeriti kako je, našla ga je u očajnom stanju u dvorištu istog gospodina. Bio je zatvoren u boksu, na kratkom lancu, zapušten, izgladnio, otpala mu je dlaka… “Zvala ma ne mobitel i plakala. Rekla mi je da je bila tamo i slikala psa, da je u jako lošem stanju, na rubu smrti. Pa sam otišla vidjeti”, prisjeća se Debeljak. Psa je, kaže, zaista našla u strašnim uvjetima.

Debeljak je tada kontaktila Animalex, udrugu za pravnu zaštitu životinja, jer nije znala što da radi. Predsjednica udruge, Iris Ban Krošelj, prvo joj je savjetovala da zove komunalnog redara i policiju. “Redara nisam mogla zvati jer je bilo kasno, a policija mi je rekla da još ništa ne poduzimam, da se strpim. No, bila sam očajna. Zvala sam opet Irisi i pitala sam je mogu li ga oteti i hoće li me zbog toga uhapsiti”, priča nam kroz smijeh gospođa Darija. Predsjednica Animalexa joj je tada pojasnila da postoji zakonska stavka prema kojoj se psa može uzeti iz dvorišta ukoliko je životno ugrožen, nakon čega se to mora prijaviti policiji i veterinarskoj inspekciji.

Slučaj je riješen neuobičajeno brzo

Ipak, u tom trenutku se pojavio vlasnik dvorišta koji je i dalje tvrdio da pas nije njegov. Pristao je da ga Debeljak uzme, kad mu je rekla da bi ga htjela odvesti veterinaru. “Odvezla sam ga kod veterinarke, ona ga je pregledala, dala mu vitamine i razne terapije protiv nametnika, a onda je opisala njegovo kliničko stanje”, priča. Dokumenti dobiveni kod veterinarke i Darijina izjava o tome kako je zatekla poslani su Animalexu, a oni su dokumentaciju proslijedili veterinarskom inspektoru koji je ažurno reagirao i sve prijavio.

Debeljak objašnjava da je slučaj riješen iznimno brzo. Kaže da se u prijašnjim slučajevima takve prijave često nisu uopće procesirale. “Bivši vetarinarski inspektori uvijek bi zaključili kako psi u većini slučajeva nisu ugroženi. Zato je ovaj slučaj velika stvar i velika pobjeda”, priča.

Gogo se oporavio, sada traži novi dom

Kazna kojom je kažnjen čovjek koji je na sudu tvrdio da nije vlasnik te da pas nije bio stalno kod njega, kaže Debeljak, znak je da se konačno nešto počelo mijenjati, a zakon primjenjivati. “Možda sada svi oni koji drže pse u boksevima, na kratkim lancima, tuku ih, ubijaju i ostavljaju, postanu konačno svjesni da je zakon iznad njih”, kaže.

GOGO <3…iliti Vlatkin SrećkoDanas se bezbrižno igra kao da nekada nije proživio pakao….Naš prvi brodski… Objavljuje Darija Debeljak u 27. travnja 2018

Kad su našli Goga, imao je samo 14 kilograma, sada je dogurao do 26. Potpuno se oporavio, veseo je i razigran psić koji sada čeka svoj novi, stalni dom. Ako mislite da biste mu vi mogli pružiti dom kakav napokon zaslužuje, samo se trebate javiti u Udrugu za zaštitu životinja Veselo dvorište i dokazati da ste prava osoba za njega.