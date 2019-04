Možda ste čuli za acai bobice, trenutno su veliki hit; u Ilici je jučer otvoren zdravi fast food u kojem se sve vrti oko njih

U Zagrebačkoj Ilici, na broju 126, ove srijede otvoren je Acai & salad bar, nešto kao zdravi fast food u kojem možete pojesti bogate salate, granolu i slično, a sve je potpuno lišeno šećera, brašna i drugih nezdravih namirnica. Kao što je evidentno iz naziva, većina jela se vrti oko sve popularnijih i iznimno zdravih acai bobica. Tvrde da su jedini u Hrvatskoj gdje ih možete probati cijele, a ne u prahu. Lokal je otvorila ekipa vrlo fokusirana na zdrav način prehrane i života. Suvlasnici restorana su 50-godišnji Mladen Čović i njegov nećak, 44-godišnji Dalibor Čović koji su nakon dugog boravka u Švedskoj shvatili da Zagrebu nedostaje restorana kakvih je Švedska prepuna, gdje se poslužuje zdrava i ukusna hrana koja može zasititi i vrlo gladnog čovjeka.

Salad bar s njima vodi i obiteljska prijateljica, 25-godišnja Franka Lambaša s kojom smo razgovarali. Vedra Dalmatinka je, naime, osmislila ponudu i recepturu jela, a kroz smijeh za sebe kaže da je njezina uloga u ovom društvu i da bude “živo smetalo”. Inače magistrica kemijskog inženjerstva oduvijek je bila aktivna sportašica, a povezujući ta dva svijeta počela je istraživati trendove u zdravoj prehrani. “Otkrila sam alternative brašnu, šećeru, sve to nekako iz zanimacije i ljubavi prema tome. Sve je bilo na razni istraživanja i isprobavanja. Ono, htjela sam probati kakav je okus palačinki od heljdinog brašna umjesto od onog bijelog pšeničnog”, priča nam Franka i kaže kako je brzo primijetila promjene u organizmu. “Imam puno više energije, ne osjećam nikakve težinu nakon obroka, nema pospanosti, koža mi izgleda bolje, a i znanstveno je dokazano da su brojne namirnice koje koristim odlični antioksidansi”, kaže priča Lambaša.

Prvi u Hrvatskoj imaju prave bobice, a ne prah

Lokal su, dakle, nazvali po acai bobicama koje su trenutno, kažu, najvažnija stavka iz njihove ponude. Što su to acai bobice sigurno već znaju svi koji su imalo zainteresirani za zdrav način prehrane, a za nas ostale evo kratkog uvoda u životopis ove namirnice. Bobice rastu u većim grozdovima na stablima acai palme i mogu se naći u svim zemljama Južne Amerike. Bogate su omega 3 kiselinama, velikom količinom vlakana i imaju deset puta više antioksidansa od, recimo, crnog grožđa koje je inače na glasu kao bogato antioksidansima. U Hrvatskoj su se ove bobice dosad mogle naći samo u obliku praha. “Čisti acai u pulpi se može dobiti samo kod nas, tako da smo u tome prvi u Hrvatskoj”, kaže nam Franka.

Nabavljaju ga izravno iz Brazila, i to u obliku zamrznute pulpe. Tako je sačuvana maksimalna količina nutrijenata, objašnjava. Acai je okusom kombinacija bobičastog voća, ali osjeća se i naznaka kakaa, što mu daje dozu gorčine pa se obično mora kombinirati sa slađim voćem poput banane ili manga. Franka je osmislila više verzija jela “Acai bowl”, u kojima pulpa ovih bobica dolazi s domaćom granolom od badema i lješnjaka i raznim voćem. Iako jela unaprijed pripremaju kroz jutro, napominje da svaki kupac može iskombinirati jelo po svojoj želji.

Salate, sendviči, granola…

U ponudi imaju salate koje koštaju pedesetak kuna, a gosti će moći izabrati između salate s kozicama, tunom, piletinom, veganske ili mediteranske opcije. Imat će u ponudi i sendvič od lososa koji se radi s pecivom od bezglutenskog brašna, spravljaju pudinge od chia sjemenki i bademovog mlijeka kojeg sami rade, a u lokalu će se naći i nekoliko smoothieja i svježe cijeđenih sokova. Ostale namirnice kupuju ili od lokalnih dobavljača, ako je u pitanju svježe voće i povrće, ili od trgovina zdrave hrane (poput Tvornice zdrave hrane) ako se, recimo, radi o slanutku, kvinoji ili chia sjemenkama.

Franka strogo ponavlja da “u njihovoj butigi” neće biti bijelog brašna i rafiniranog šećera. Od zaslađivača će, kaže, koristiti samo med, a slatkim jelima će okus naglasiti sa začinima poput ekstrakta vanilije ili cejlonskog cimeta. Za sad tek izviđaju teren i isprobavaju svoj model, pa će neko vrijeme funkcionirati uglavnom kao take out, s obzirom na to da u prostoru ima tek nekoliko sjedećih mjesta. Plan im je, ako bude zainteresiranih za njihovu ponudu, s vremenom krenuti i s dostavom.