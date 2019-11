Možda želite vidjeti kako je kapetan trajekta Petar Hektorović, maestralnim pristajanjem usred oluje, izbjegao havariju

Nevrijeme na Visu

I to je otok! Brod Hektorović jedva je pristao u višku luku, valovi sežu, kaže kapetan – i do 6 metara na moru! Dugo ovako nije bilo! HRT-ova ekipa koja je na Visu boravila snimajući za emisiju MORE zapela je tamo još neko vrijeme zbog nevremena. Trajektne veze su prekinute. Snimila Ivana Šilović.

Gepostet von Moj HRT am Dienstag, 12. November 2019