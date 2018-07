Može malo o herojima? Mladi kirurg iz Merkura nakon 9 sati iščupao je čudnog nametnika iz pacijenta

Janko Sopka, 64-godišnji gospodin iz Petrovaca nadomak Vukovara, prije nekoliko tjedana imao je iznimno kompliciran zahvat u Kliničkoj bolnici Merkur. Tijekom operacije koja je trajala devet sati uklonjen mu je Echinococcus multilocularis ili alveolarni ehinokok kakav još nije zabilježen u Hrvatskoj. Operirao ga je mladi, 38-godišnji doktor Damir Jemendžić, inače kirurg u merkurovom Centru za transplantaciju solidnih organa i hepatobilijarnu kirurgiju. Operacija je bila iznimno zahtjevna jer se nametnik ponašao kao karcinom.

Alveolarni ehinokok, koji je sada operiran gospodinu Janku, tipičan je za sjeverne zemlje poput skandinavskih ili Švicarske. Dosad je najjužnije zabilježen u Mađarskoj, a ovo je prvi takav slučaj zabilježen u Republici Hrvatskoj. Slučaj je još neobičniji s obzirom na to da gospodin Sopka nikada nije putovao van Hrvatske, stoga je zbilja teško objasniti kako se zarazio.

S ehinokokom, koji je godinama rastao u njemu, nikad nije imao značajnijih problema, dok mu stanje nije postalo iznimno ozbiljno. “Osjećao sam nešto kad bih se nagnuo na desnu stranu, kao mi je tamo bilo malo natečeno. Ali inače sam bio OK”, kratko je za Telegram kazao gospodin Sopka koji misli da se ehinokok u njegovom tijelu razvijao godinama, vjerojatno od kraja prošlog stoljeća. Pretpostavlja da ga je dobio još 1999. godine, kada je kao zaposlenik vukovarskog Komunalca radio na smetlištu. Njegovu teoriju, međutim, nemoguće je dokazati.

Dug je bio put do dijagnoze stanja gospodina Sopke. Godine 2015. u Osijeku su mu pokušali operirati jetru, no nisu uspjeli. Mislili su da ima tumor, ali neoperabilan. U klinici za infektivne bolesti doktor Fran Mihaljević tek je prošle godine dobio dijagnozu alveolarnog ehinokoka, čiji latinski naziv multilokuralni zapravo označava stvaranje brojnih cisti u tijelu koje pucanjem mogu stvoriti apsces, odnosno otrovanje. Jedna mu je pukla još u Vukovarskoj bolnici, pa je prebačen u Kliniku za infektivne bolesti doktor Fran Mihaljević. Tamo su mu konačno postavili dijagnozu i počeli liječenje albendazolom, lijekom kojeg će Sopka morati piti do kraja života.

S dokumentacijom koju je tada dobio, zimus je došao doktoru Jemendžiću koji ga je prije nekoliko tjedana operirao. “Operacija je jako dugo trajala. U jednom trenutku bilo je uistinu drastično, ružno, s puno krvarenja iz te jetre tako da sam pozvao svog šefa, primarijusa Branislava Kocmana da mi pomogne. Zahvaljujući s jedne strane njemu koji je uspio zaustaviti ta krvarenja, s druge strane anesteziološkom djelu ekipe koja je bila u sali, uspjeli smo spasiti pacijenta. Iako je ta ružna, drastična situacija trajala nekoliko sati, ipak smo uspjeli nekako stabilizirati pacijenta”, prepričava kirurg.

Nakon operacije prebačen je na intenzivnu i tamo je borba za njegov život trajala nekoliko sljedećih dana. Kad se stabilizirao, prebačen je na odjel, a onda mu je ponovno postalo vrlo loše. “Nažalost, kirurgija jetre može imati brojne i teške komplikacije. Pacijent je imao jednu od njih, ali hvala Bogu uspjeli smo je riješiti”, komentira kirurg. Nakon što se izvukao iz životne opasnosti, pacijent je ponovno premješten na Odjel gdje je bio sve do jučer, 20. srpnja kada je otpušten iz bolnice.

Doktora Jemendžića, inače, Telegram je predstavio još 2016. godine, u velikom specijalu o novoj generaciji hrvatskih kirurga, kada smo razgovarali s najboljima u naraštaju, tada mlađim od 35 godina. “Čim sam upisao medicinu htio sam biti kirurg. Nije me zanimalo ništa drugo, a kad sam vidio što i kako se radi na Merkuru, rekao sam: želim to i samo tu. Tako je i ispalo”, ispričao je tada dr. Damir Jemendžić za Telegram.

Rođen je u Žepču u Bosni i Hercegovini, tamo je završio i gimnaziju, nakon čega je upisao Medicinski fakultet u Zagrebu. U Merkuru je završio specijalizaciju iz opće kirurgije, nakon čega je 2011. počeo raditi na Odjelu za abdominalnu kirurgiju te u timu za transplantaciju. Jemendžić je završio i subspecijalizaciju iz abdominalne kirurgije.

Kaže da je kod njih mnogo životno ugroženih pacijenata te kako ne može nekoga zbog posebno teškog stanja izdvojiti. “Većina naših zahvata jesu teški, komplicirani i dugotrajni”, rekao je. Svakako je zapamtio prvu multiorgansku eksplantaciju, koja mu je bila veliko uzbuđenje i ponos. “Prva velika operacija u abdominalnoj kirurgiji, na primjer, karcinom gušterače ili resekcija jetre, za mladog kirurga je veliki uspjeh. To se sve dogodilo zahvaljujući doktorima Kocmanu i Jandrijeviću. Da oni nas mlađe ne podučavaju, ne guraju i ne forsiraju, sigurno ne bismo bili tako dobri kirurzi”, ispričao je.