Nadamo se da je vama godina počela bolje nego ovom tipu kojem je cura zgađeno pobjegla od poljupca

Vjerojatno znate za onu foru da bi u ponoć na dočeku Nove godine nekoga trebali poljubiti. I to je OK u slučaju da se s vama nalazi vaša cura ili dečko, ali ako to pokušate iskoristiti kako biste poljubili nekoga tko vam se samo sviđa, možda biste prije trebali razmisliti.

Ovaj tip, koji je trenutno golemi hit na Twitteru, to evidentno nije učinio. Dok je u društvu neke cure čekao Novu godinu, prišla im je kamera i on se nagnuo kako bi ju poljubio. To baš i nije dobro prošlo.

Video je golemi hit na Twitteru

Ona ga je prvo jako zbunjeno pogledala, onda se izmaknula, pa na kraju napravila i nekakvu zgađenu grimasu. Netko je, naravno, izrezao taj klipić koji emitiran na jednoj nizozemskoj televiziji i sad se masovno šera po Twitteru.

U trenutku pisanja ovog teksta pogledalo ga više od dva milijuna ljudi, ima više od 50 tisuća lajkova i podijeljen je 17 tisuća puta.