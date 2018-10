Netko je prošlog mjeseca na jednoj tržnici u Brooklynu u New Yorku snimio neobičan video u kojem poveći, bezobrazni štakor gnjavi neku mačku, sve do trenutka kad je napokon ne otjera. Prvo joj prilazi, dok ona leži. Mačka se pritom samo malo pomakne unatrag, pokušavajući i dalje djelovati koliko-toliko hrabro.

No, zatim joj se ponovno unosi u njušku, a ona ga, ne previše uvjerljivo, pokuša otjerati šapom. I tako nekoliko puta, no on se uporno ne da. Možda biste mogli pomisliti da se radi o igri, da mačka ne izgleda tako prestrašeno, a štakor tako podlo i agresivno.

Možda mu je stajala na putu?

Kad joj se približio s leđa sirota više nije mogla izdržati, malo je zamahnula šapom pa pobjegla na sigurnu udaljenost.

Nismo sigurni je li štakor manijak koji voli maltretirati nevine prolaznike, ili mu je mačka samo stajala na putu, ali čim se maknula mirno je nastavio svojom rutom.