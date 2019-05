NASA-in teleskop Hubble poslao je novu fotografiju jedne spiralne galaksije; divna je

Svemirski teleskop Hubble uhvatio je novu fantastičnu fotografiju spiralne galaksije, imena NGC 2903. Galaksija NGC 2903 dio je konstelacije Leo, udaljene oko 30 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje. Za ovu je galaksiju karakteristično to što se u njenoj centralnoj regiji netipično brzo stvaraju nove zvijezde. NASA je uz NGC 2903 u tom dijelu svemira svemira Hubbleom uspjela uhvatiti i još stotinjak galaksija u obliku diska.

Spiralne galaksije najbrojnije su u svemiru, budući da ih je oko 75 posto spiralnih. Do 1960-ih smo mislili da je naša Mliječna staza jedinstvenog oblika, no tada je reklasificirana kao samo jedna od spiralnih galaksija. Krakovi spiralnih galaksija puni su zvijezda, odnosno sučevih sustava, ali i kozmičke prašine te pokoje eksplozije plina, piše Sci-News.

#HubbleFriday Few of the universe’s residents are as iconic as the spiral galaxy. This beauty, NGC 2903, is located about 30 million light-years away and was studied as part of a Hubble survey of the central regions of roughly 145 nearby disk galaxies: https://t.co/bG15p8Aqzn pic.twitter.com/frz8SIPypX

— Hubble (@NASAHubble) May 3, 2019