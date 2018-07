Ne pratimo baš vjenčanja, no ovo u Sesvetama je presimpatično. Super je i priča o Lynder i Tomislavu

Možda se sjećate parova koji su nam ranije ove godine, povodom Valentinova ispričali svoje ljubavne priče. Među njima su bili i Lynder Musimbi i Tomislav Ćorluka koji su se još prije 8 godina upoznali na Facebooku. Njihova priča posebna je jer je, krajem listopada 2012. godine, Lynder do Sesveta zbog svog Tomislava potegnula iz Kenije. Dogovorili su se da će ostati samo tri mjeseca, no kockice su se malo drugačije posložile.

Lynder je zatrudnjela i u Hrvatskoj je na kraju ostala dvije godine. A zatim je na nešto više od godinu dana, s kćerkicom Branice, otišla natrag u Keniju kako bi sredila preostalu papirologiju i malo posjetila svoje. Tomislav je zbog razdvajanja od svojih cura pao u ozbiljnu depresiju.

Sad su imali i veliko crkveno vjenčanje

“Stalno smo se čuli Skypeom, ali to nije bilo to. Najgore mi je bilo kad me Branice htjela zagrliti ili poljubiti, pa bi ručicama išla prema ekranu. Nije razumjela kako je moguće da me može vidjeti, a ne može me dotaknuti. Nakon nekog vremena ta nemoć ju je počela jako frustrirati, pa bi me samo kratko pozdravila i otišla”, rekao nam je Tomislav u razgovoru u veljači. Lynder se zabrinula za njega i nakon 13 mjeseci odlučila se vratiti u Hrvatsku. Prošlog proljeća su se vjenčali kod matičara, a prošli tjedan, točnije u petak, imali su i veliko crkveno vjenčanje.

Iako još nisu gotove svadbene fotografije, javili su nam se s onima koje su cijelu večer snimali njihovi uzvanici. Došla je i Lynderina obitelj iz Kenije koja se super uklopila. Prije ceremonije zajedno su odsvirali nekoliko pjesama i tako su nastali ovi filmići koji su oduševili internet.

Sestre i bake prevalile su nemali put zbog ovoga

Ceremonija vjenčanja održana je u petak u župi Antuna Padovanskog u Sesvetama, a slavlje je nastavljeno u Wedding resortu Corberon u Brdovcu. Ukupno je bilo, pričaju nam, 175 uzvanika. Dosta članova Lynderine obitelji i neki od prijatelja sad žive u Europi, točnije, u Belgiji i Njemačkoj. Ipak, njene sestra i baka prevalile su dalek put iz Kenije kako bi stigle na ovo vjenčanje. Sad ostaju u Hrvatskoj neko vrijeme pa će medeni mjesec, kaže Lynder, malo pričekati. “Ne možemo ih ostaviti s Tomislavovom obitelji jer ne znaju hrvatski. Bilo bi ludo. Zato planiramo otići na medeni mjesec negdje u Afriku u listopadu ili čak u prosincu”, ispričala nam je Lynder.

Branice je, kako nam je pričala Lynder još u veljači, bila prilično uzbuđena oko vjenčanja pa si je već tad odabrala jednu plavu haljinu. Ipak, za prvi dio slavlja nosila ja malu vjenčanicu, baš poput mame, a kasnije se preobukla u plavu haljinu u koju se silno zaljubila.