Ne znate što je dugong? Nema veze, zapamtit ćete nakon ove pričice o bebi koja je ostala bez mame pa sad grli ljude

Mariam je beba dugonga, morskog sisavca nalik i u rodu s lamantinima, vrstom morskih krava. Stara je samo pet mjeseci, a gotovo od rođenja silno voli ljude koji su je spasili, pa ih grli svaki put kada ih vidi. Mariam je pri rođenju nekako odvojena od svoje mame, pa od tada živi u skloništu za dugongove, nedaleko od tajlandskog otoka Ko Libong. Malena Mariam tamo svaki dan uči što bolje plivati, a stručnjaci je hrane po 15 puta dnevno posebnim mlijekom iz bočice te joj ubiru i morsku travu.

Ljudi u skloništu morat će skrbiti za Mariam još barem godinu dana, budući da bebe dugonga piju majčino mlijeko barem 18 mjeseci. Nakon toga, životinja će biti spremna otići u divljinu i pridružiti se ostalim dugongima. Dugongi mogu narasti do duljine 3,4 metra, a nalaze se na listi ugroženih životinjskih vrsta.

“น่ารักได้อีก มาเรียม อวดพุงชมพูหลังกินนมเสร็จ”กรม ทช. พามาชมคลิปน่ารักๆ สบายๆ สไตล์มาเรียม กิจกรรมหลังกินนมเสร็จ พลิกตัวหยอกเล่นกับทีมสัตวแพทย์ และพี่เลี้ยง พร้อมโชว์พุงชมพูอวดสายตา FC ทั่วประเทศ จากนั้นเป็นการฝึกซ้อมเพื่อการสร้างความคุ้นชินในการเจาะเลือด และการลูบไล้ตัว เพื่อสร้างความอบอุ่นเหมือนกับการได้อยู่ร่วมกับแม่ ซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นการให้มาเรียมไม่เครียด รู้สึกเหมือนได้อยู่กับแม่ และช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานดีขึ้นอีกด้วย Gepostet von กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง am Dienstag, 2. Juli 2019

Slijedila je brod, misleći da je njena mama

“Prvo kao da nas je napala. Pokušala je plivati za našim brodom i uhvatiti se za njega, misleći da je brod njena mama. Kada smo ušli u vodu, ona bi nam prišla i zavukla nam se ispod ruku, kao da se pokušala zavući ispod peraje svoje mame”, ispričala je za AP Nantarika Chansue, direktorica Centra za istraživanje morskih životinja Sveučilišta Chulalongkorn iz grada Bangkoka.

Dugongi su ugroženi ponajviše zbog klimatskih promjena i zbog zagađenja mora, no opasnost im predstavljaju i ribarski brodovi i mreže. Međutim, Mariam je došla u dobre ruke, u kojima će ostati još barem godinu dana. Kako bude starija, bit će ključno pustiti je nazad u divljinu, daleko od njenih skrbnika. No do tada Mariam će se, sigurni smo, neprestano maziti i grliti sa svojim ljudima.