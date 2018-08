Jedan gospodin iz njemačkog Karlsruhea prije nekoliko dana pozvao je policiju jer se nikako nije mogao riješiti malene vjeverice koja se zalijepila za njega i nije ga htjela prestati slijediti. Čovjek je hodao neko vrijeme, a beba vjeverica je cijelo vrijeme išla za njim. Policajci su izašli na teren i zaista vidjeli malog glodavca kako trčkara za njim.

Pokušali su ju uloviti i to je trajalo neko vrijeme, nakon čega je siroto mladunče, od umora, naprosto zaspalo na cesti. Policajci su ju uzeli sa sobom i dali joj ime Karl Friedrich, a kasnije su ju odveli u azil. Vjeverice, inače, znaju slijediti ljude kad su ugrožene, odnosno, kad trebaju pomoć ili su gladne.

Ipak, pravi razlog je još tužniji. Glasnogovornica policije Karlsruhea Christina Krenz rekla je za The Guardian da vjeverice, ukoliko izgube mamu, naprosto pronađu svoju osobu koja im onda predstavlja zamjenu. Vjerojatno se to dogodilo i u ovom slučaju. Njemački policajci objavili su priču u četvrtak na svom službenom Twitteru pa je cijela stvar brzo postala viralna.

„Hilfe, ich werde von einem #Eichhörnchen verfolgt!“ Eventuell mit diesen Worten richtete sich am Do, gegen 8:00 Uhr früh, ein Mann an den Karlsruher Polizeinotruf.

