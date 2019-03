Neko čudovište upucalo je i ostavilo psa pored ceste kod Jastrebarskog. Bio je posve oduzet, ali bori se

Pas Oskar, kako su ga nazvali u skloništu Pokupsko Cerje, pronađen je propucan u subotu kraj ceste u naselju Malunje kod Jastrebarskog, bio je u jezivom stanju. “Bio je totalno oduzet i mogao je micati samo glavom. Bio je i inkontinentan, svu nuždu je obavljao ispod sebe, prednje i zadnje noge uopće nije osjećao. Na rendgenu se vidjelo da je metak prošao s desne strane vrata u kralježnicu, gdje se zabio u kost”, ispričala nam je volonterka Branka iz Pokupskog.

Oskara, za kojeg pretpostavljaju da ima oko dvije godine, pronašla je prolaznica koja ga je prvo uzela k sebi, gdje ga je zamotala u deke da ga utopli. U nedjelju je sve prijavila komunalnom redaru u Jastrebarskom, koji je zatim pozvao spomenuto sklonište kako bi ga smjestili na sigurno i pružili mu potrebnu veterinarsku njegu. Iz Pokupskog Cerja nam kažu da se vanjski dio metka Oskaru rasprsnuo po kralježnici, zbog čega se nije mogao micati. “Rekli su nam nakon rendgena da je šansa za operaciju i oporavak minimalna, ali smo tražili drugo mišljenje”, kaže Branka.

‼️ Zbog velike zainteresiranosti svekolikog pučanstva i medija javljamo se sa novim vijestima vezane za psa iz Malunja – Jastrebarsko koji je upravo stigao sa operacije i nalazi se u skloništu Pokupsko Cerje‼️Situacija je sljedeća – operacija je bila daleko zahtjevnija nego što su slike pokazale , metak se zabio u kralježak i ušao u kanal. Operaciju je dobro podnio, dignuo se na prednje noge i sad treba čekati da vidimo kako će kroz par dana reagirati kad se smanji edem. Ako Bog da nadamo se najboljem. ❤️ Gepostet von Sklonište Pokupsko Cerje – volonteri am Dienstag, 12. März 2019

Uspkos jezivim prognozama, odlučili su probati s operacijom

Siroti pas bio je pun ozljeda te pod visokom temperaturom. Osim toga, bio je i pun krpelja, a otkrili su i da je zaražen piroplazmozom (bolest koju prenose krpelji).

Usprkos lošem stanju, kirurzi od kojih su zatražili drugo mišljenje ipak su odlučili da će mu probati pružiti drugu priliku: “Vozili smo ga na CT gdje su nam rekli da će ga operirati jer se nema što izgubiti”, priča nam Branka koja se sada 24 sata dnevno brine o Oskaru. “Ja naviše brinem o njemu. Doktori daju svoje stručno znanje i mišljenje, ali ja mu mijenjam pelene, čistim, hranim ga i brišem suze i sebi i njemu. Nijedan dan ni noć nije ostao sam.”

Nadaju se da će biti bolje kad mu splasne hematom u kičmi

Kirurzi koji su Oskara operirali kazali su kako je operacija bila puno kompliciranija nego što je slika s CT-a pokazala te da su metak jedva iščupali, ali dobra vijest je da su, kako se zasad čini, zaista uspjeli pomoći psiću. “Oskar je kod nas u skloništu na oporavku, sada osjeća prednje i zadnje noge, jede i pije, što je super. Spasili smo ga od piroplazmoze, a sada slijedi daljnji oporavak. Danas je drugi dan nakon operacije, boli ga jako, cvili i nervozan je, a mora nositi i pelene za pse”, priča nam Branka.

Inače, iz Pokupskog Cerja nadaju se najvećem napretku kada Oskaru napokon splasne hematom u kičmi. Možda je najbolja vijest da se pas u međuvremenu pokušava pridići na prednje noge.”Inače leži gotovo cijelo vrijeme i moramo ga okretati svakih pola sata zbog cirkulacije”. No, njegova budućnost još uvijek ja neizvjesna: “Mi još uvijek ne znamo hoće li on prohodati. Ima osjet u nogama, ali zasad je to sve upitno jer je leđna moždina oštećena.”

📣UPDATE📣POŠTOVANI SVI ‼️Molimo Vas da ne dižete tenzije, da ne širite dezinformacije – pod broj 1. pas je ŽIV , 2…. Gepostet von Sklonište Pokupsko Cerje – volonteri am Sonntag, 10. März 2019

Traže nekoga tko ga može čuvati 24 sata dnevno

Iz Pokupskog Cerja za Oskara traže privremeni ili, još bolje, stalni smještaj, ali njegovom udomitelju neće biti lako. “Osoba koja bi bila privremeni ili stalni udomitelj morala bi biti svjesna da se njegov oporavak neće dogoditi sutra i da još uvijek ne znamo ishod oporavka, što je najgore. S njime treba biti 24 sata jer je trenutno skroz nepokretan i jede i pije ležeći te obavlja nuždu u pelenu. Bilo bi idealno kada bi došao u kućne uvjete gdje bi bio jedini ljubimac.

Inače, Oskar ima još jednu stariju ranu, pretpostavljaju da ga je udario auto. Iz Pokupskog Cerja zasad ne znaju koliki će na kraju biti troškovi njegovog liječenja, ali vjeruju da će im grad Jastrebarsko pomoći u tome, kao i dosad.

“Komunalni redar koji je došao po Oskara tog nas je dana valjda desetak puta nazvao da nas pita kako je pas”, priča Branka kojoj je još uvijek teško kad se sjeti u kakvom je stanju Oskar stigao: “Te njegove oči i taj molečljiv pogled kojim nam je govorio da mu pomognemo i da ga spasimo… Nevjerojatno.”

Skuplja se nagrada za dojavu o počinitelju

Iz Pokupskog Cerja nadaju se da će se pronaći manijaka koji je ovo napravio. “Nalaznica tvrdi da ima informacije tko bi mu mogao biti vlasnik, ona je čak otišla i u policiju to prijaviti, ali su je pitali kako može tvrditi da je to vlasnik ako pas nije čipiran. Pa tko je mjerodavan to dokazati ako ne svjedoci? Isto tako kaže da sumnja da je počinitelj jedan susjed, ali sada je na MUP-u da reagira”, rekla nam je volonterka Branka.

Kako bi potaknule ljude da se angažiraju, volonterke iz skloništa odlučile su prikupiti donacije za nagradu za onog tko otkrije počinitelja: Dosad su skupile oko 1500 kuna, a ako želite sudjelovati možete im se javiti preko Facebooka.

S obzirom na to da je sve prijavljeno policiji, odnosno MUP-u, poslali smo im upit o Oskaru, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo. Iz policijske postaje Jastrebarsko, pak, javio nam se načelnik Miroslav Patekar koji je potvrdio da su zaprimili prijavu od Pokupskog Cerja: “Pokrenuto je kriminalističko istraživanje, izvidi su u tijeku i ispitat ćemo sve svjedoke. Napravit ćemo sve što se da napraviti, a ako otkrijemo počinitelja podignut ćemo protiv njega kaznenu prijavu.”