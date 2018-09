Neprekidno stižu novi gadgeti koji bi trebali zamijeniti pušenje. Konzultirali smo hrvatske stručnjake

U posljednjih nekoliko godina, preplavljeni smo gadgetima koji obećavaju zamijeniti, suzbiti ili smanjiti štetu od pušenja, od električnih cigareta i isparivača poput Juula, do nove generacije proizvoda koji zagrijavaju duhan bez sagorijevanja, koji se zapravo “gloaju”, a ne puše. Prema službenim podacima europskih i američkih regulatornih tijela, trenutno je u opticaju više od stotinu različitih gadgeta, koji nude alternativu tvrdokornom pušenju.

Spomenuti startup Juul nedavno je procijenjen na više od 15 milijardi dolara, a svjetsko tržište e-cigareta i ostalih gadgeta za konzumaciju duhana godišnje iznosi gotovo 100 milijardi kuna, uz strelovit raste svake godine. U čemu je, dakle, stvar? Prvo, obične cigarete u procesu pušenja otpuštaju oko 250 štetnih kemikalija; novi uređaji, tvrde stručnjaci i većina dostupnih studija, taj broj znatno smanjuju. Drugo, novi uređaji pozicioniraju se kao gadgeti, što bi ih moglo približiti mlađim uzrastima.

Za Hrvatsku je ovo posebno bitno, jer nam broj pušača ne opada, mladi još uvijek puno puše, a kampanje protiv pušenja bile su skromne i uglavnom neuspješne. “Mi smo balkanska zemlja, a južne europske zemlje imaju veću učestalost pušenja nego sjeverne. Dio toga otpada i na kulturu”, kaže u razgovoru doktor znanosti i liječnik Ognjen Brborović, docent Katedre za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nedavno predstavljen gadget za zagrijavanje

“Uz to, kao država, napravili smo dosta malo kako bismo smanjili broj pušača u Hrvatskoj”, kaže doktor Brborović. Pojašnjava da se broj pušača naprosto ne smanjuje. Oko 60 posto građana Hrvatske u nekom je trenutku počelo pušiti, a aktivnih pušača ima oko 30 posto – dakle, svaki drugi je već prestao pušiti, ali se broj aktivnih pušača iz godine u godinu ne smanjuje. “To je ključni pokazatelj kolika nam je loša zdravstvena politika”, kaže dr. Brborović.

Kao jedan od temeljnih problema podcrtava trenutne zakone, konkretno Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, za koji kaže da otežava pušačima prelazak na alternativu za cigarete, poput isparivača ili gadgeta za gloanje. Te alternative, iako daleko od idealnih, značajno su zdravije i manje štetne, za pojedince i javno zdravlje. U posljednje vrijeme svjetski i domaći mediji učestalo pišu o e-cigaretama, isparivačima i gadgetima za zagrijavanje duhana bez sagorijevanja, a u Zagrebu je nedavno predstavljen BAT-ov uređaj za zagrijavanje, glo. Kod gloanja je stvar u tome da naprosto nema duhanskog dima, para koja se ispušta nema mirisa pa nema neugodnih mirisa na kosi, odjeći i u prostoru, a istraživanja pokazuju da se u pari nalazi 90 do 95 posto manje štetnih tvari.

Što kažu nova istraživanja i znanstvene studije?

Doktor Vladimir Trkulja sa Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu smatra da je korištenje takvih uređaja daleko manje štetno od cigareta. “To je potpuno drugačiji profil. Ovo je u rangu žvakaća s nikotinom ili flastera. Nema sagorijevanja, nema sagorijevanja papira, konzervansa, duhana…”, kaže u razgovoru doktor Trkulja i pojašnjava: “Ključni štetni sastojci koji se unose u organizam prilikom pušenja klasičnih cigareta su upravo oni koji nastaju procesom sagorijevanja.”

Naprave koje samo zagrijavaju duhan, tvrdi dr. Trkulja, ne štete tijelu poput duhanskog dima. “Prilikom pušenja u tijelo se ispuštaju nezasićeni ugljikovodici i brojne druge štetne tvari, one su direktno otrovne za stanice, odgovorne su za promjene u genima, promjenu stanica i njihov prijelazak u kancerogene, utječu na krvne žile, odgovorne su za aterosklerozu, bolesti srca i krvnih žila. Ovi gadgeti ne rade ništa od toga”, kaže.

U narednim godinama to će se dodatno analizirati, no kaže doktor Trkulja kako su prvi pokazatelji istraživanja dosta dobri. “Analiziramo sastav njihove pare, to je samo vodena para s nikotinom. Nema nekoliko tisuća onih spojeva koje ima cigareta. Naprave su testirane i u laboratorijskim uvjetima, da se vidi uzrokuju li mutacije i jesu li otrovni za stanice, uzrokuju li štete na kromosomima i slično. Dim cigareta radi puno stvari, ovi ne rade praktički ništa od toga”, kaže dr. Trkulja i napominje da nema naznake da bi se njihovo djelovanje moglo pogoršati u budućnosti.

Alternativi proizvodi postat će mainstream

Predsjednik Udruge korisnika osobnih isparivača Filip Tokić kaže kako je teško pratiti koliko Hrvati koriste isparivače, ali da se neke brojke ipak znaju. “Od pušačke populacije otprilike 4-5% ljudi koriste te neke alternativne proizvode. No, to je teško pratiti. Neki ljudi puše cigarete, neki koriste paru, neki koriste zagrijani duhan, a neki prestanu uopće pušiti, teško je sve to pratiti”, pojašnjava.

U konačnici, i on sam siguran je da će alternativni proizvodi uskoro postati popularniji od duhanskih. “Besmisleno je pušiti uz sve proizvode koji postoje za rješavanje te ovisnosti. Svi znaju koliki je rizik od pušenja, svi znaju koje su posljedice, ali danas, ako ne možete prestati pušiti, srećom postoje alternative koje jednako zadovoljavaju, a šteta je minimalna”, zaključuje Tokić.