Korisnik Twittera pod jednostavnim nadimkom D, objavio je pomalo neobičnu fotografiju zgrade iz Vukovarske ulice u Splitu. Naime, jedan od stanara na šestom katu zgrade izrezao je, kako se čini, jedan dio nosećeg zida svojeg balkona. Pretpostavka je da je stanar naprosto poželio malo bolji pogled nego što ga imaju njegovi susjedi, čiji su balkoni ograđeni sa zidovima s tri strane.

Kako nam kaže gospodin koji je snimio fotografiju, prilično je nemoguće ne ugledati rupu u zidu, pogotovo ako ste u automobilu na križanju ispod zgrade i čekate da vam se upali zeleno svijetlo. Međutim, ova rupa nije baš nova, a čini se da bi tamo još dugo mogla i ostati.

Otvorio je sebi pogled. Ne bi bilo zgodno da mu susjed iznad padne na glavu pa je stavio neke dvije sipke. Moderna arhitektura 2019 godina pic.twitter.com/GNGP09Jdtr — D (@dinbrk) May 29, 2019

Rupa je starija nego što smo mislili

Naime, kad smo vidjeli fotografiju otišli smo na Google karte i uključili opciju Street View, kako bismo probali skužiti koliko dugo rupa postoji. I čini se da je tamo najmanje osam godina. Naime, Googleov automobil je po Vukovarskoj ulici prošao još 2011., a na slici iz tog perioda jasno se vidi da je rupa u balkonu već tada bila postojana. Nekako sumnjamo da je rupa dio originalnog projekta zgrade.

Genijalac koji si je očito odlučio otvoriti pogled prema sjeveru, učinio je to, dakle, dosta davno, a njegova rupa nije zazidana još (barem) osam godina kasnije. Nije baš jasno kako dosad još nitko nije reagirao. No, drago nam je ipak vidjeti da su stupovi koje je gospodin postavio umjesto zida ostali do danas. Fotka se sada dijeli društvenim mrežama i, pogađate, dosta je ozbiljan hit.