Dvomjesečni mačić Nuit prije desetak dana ostavljen je na jednom hranilištu mačaka u Varaždinu. Jedan od prolaznika primijetio je da se baš ne kreće dobro pa je pozvao volontere Udruge Sklonište dobrote da dođu po malenoga.

Kad su ga pokupili, odveli su ga na pregled veterinaru gdje je ustanovljeno da mu stražnje noge uopće ne funkcioniraju, pretpostavljaju da je rođen s nekom vrstom deformacije, ali više će znati tek nakon detaljnijih pregleda koji tek slijede. Odmah su ga smjestili kod gospođe Katarine u Zagreb, koja inače brine za starije i bolesne mačke i koja je pristala biti njegova čuvalica.

Jako je živahan, voli druge mačke i lopticu

Iako stražnje noge uopće ne koristi, Nuit se sve uspješnije kreće samo s prednjim šapama. Gospođa Katarina kaže da je mačić jako živahan i da zapravo ni ne primijećuje da mu stražnje noge ne funkcioniraju.

“Igra se s lopticom i s drugim mačkama, a kreće se tako što vuče stražnje noge. Čak se uspio i popeti na krevet, samo s prednjim šapama s kojima se zakačio za tkaninu”, priča. Ipak, budući da nema osjeta u stražnjem dijelu tijela, trebaju mu pelene.

Cin, cin..Zvoni mobitel. Taj dan već po ne znamo ni sami koji put.Halo?Hej, pozdrav D.Čuj, tu na xy hranilištu koje… Objavljuje Udruga Sklonište dobrote u Subota, 23. lipnja 2018.

Možda će mu amputirati noge

Još je maleni pa mu pelenu moraju mijenjati često, ali kad se naraste to će, pbjašnjavaju, trebati tek dva do tri puta dnevno. A on se, kako se čini, već posve naviknuo na nju, pa je ni ne pokušava skinuti.

Kroz koji dan Nuita planiraju odvesti ponovno veterinaru, koji bi ga detaljnije pregledao i dao prognozu za noge, no trenutna je pretpostavka, barem nakon prvog pregleda, kako će malenome stražnje noge biti amputirane, jer vjerojatno nikada neće biti funkcionalne. Koliko god to strašno možda zvučalo, gospođa Katarina napominje da se radi o veselom mačiću oko kojeg nema puno brige: igra se, jede, spava, mazi se… samo mu se povremeno treba promijeniti pelena. I zato se u udruzi nadaju da će mu pronaći vlasnika punog ljubavi i volje da primi malenog mačića s pelenama u svoj dom, a ako ste to vi možete se javiti na Facebook Skloništa dobrote.