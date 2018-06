Netko je ovo milo štene iz Ogulina mučio i odrezao mu uši. Sad uči da ipak nisu svi ljudi monstrumi

Prošlog tjedna predsjednicu ogulinske Udruge Šapa u srcu, Anicu Pribanić, kontaktirala je njezina poznanica, ogulinska veterinarka Petra Mihelčić koja je od zabrinutog građana dobila dojavu kako na lokalnom dječjem igralištu djeca muče štene i šutaju ga nogama.

Kada je maleni stigao veterinarki, shvatili su kako šutanje djece nije jedino mučenje koje je siroti psić preživio. Netko mu je, kako je bilo vidljivo po ranama, desetak dana prije odrezao djelove ušiju i repa. Nakon pregleda maleni mješanac škotskog ovčara star oko dva mjeseca odmah je poslan u Udrugu Šapa u srcu.

“Bio je to dosta krizni tjedan. Stigla nam je jedna kujica koja se stalno tresla i maleni Pan, sav tako osakaćen”, priča nam gospođa Anica koja je proteklih tjedna dana provela tješeći malenog psića i navikavajući ga na ljude.

Tek se privikava na ljude, od muškaraca bježi

Naime, kada je tek došao u tu ogulinsku udrugu, jedinu koja se između Rijeke i Karlovca brine za napuštene životinje, gurao je glavicu u zid i nije bio spreman za kontakt s ljudima.

“Kada je došao uopće se nije ponašao veselo i zaigrano, kako se ponašaju psići od 2 i pol mjeseca. Ali sada je to već druga priča. Naviknuo se na nas, ali i na druge pse. Jedino je malo povučen kada dođu nepoznate osobe, posebno muškarci, ali sigurna sam da će ga i to ubrzo proći”, kaže gospođa Anica i napominje kako su do sada imali već nekoliko upita za njegovo udomljenje, ali ga žele prije barem malo socijalizirati.

‘Nisu svi ljudi tako loši kao što on misli da jesu’

Pana su u Udruzi cijepili protiv zaraznih bolesti, a kada bude dobio drugu turu cijepiva će ga i čipirati, ali to će još malo pričekati. Kastirati se, podsjeća Pribanić, može kada bude star otprilike pet mjeseci. No, ona je sigurna kako će ga, unatoč poprilično gadnim ranama na ušima i repu, ali i njegovoj strašljivosti, uskoro smjestiti u siguran dom. Udomili su, kaže i teže slučajeve.

“Imali smo prije tri godine štene s 13 prijeloma, odrezanim ušima i uništenom usnicom, pa smo ga srećom, udomili u Splitu”, kaže Pribanić koja Panu, kaže, želi pokazati “kako nisu svi ljudi tako loši kao što on misli da jesu.”