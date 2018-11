Netko je u WC-u jednog fakulteta, u skrivenoj prostoriji, napravio bizarni hram Dannyju DeVitu. Fascinirani smo

Na svijetu postoji hrpa religija, ali nismo sigurni je li do sada zabilježeno da netko Dannyja DeVita štuje kao božanstvo. Ali eto, sad i to postoji. U tajnom prolazu zahoda fakulteta Purchase College u New Yorku nalazi, naime, mali hram kod kojeg ljudi očito mogu odati poštovanje briljantnom glumcu.

U jednom videu, studenti prolaze kroz otvor u zidu, gdje se nekoć nalazio dispenzer za papirnate ručnike. Ulaze u nekakvu nezavršenu prostoriju koja se ne koristi, a koja je išarana raznim grafitima. Nema prirodnog svjetla, niti ikakve rasvjete. U kutu se nalazi malena kartonska figura Dannyja DeVita, okružena darovima i porukama, a glumac se smiješi i sa zida prostorije.

Hole in a school bathroom that leads to a cavernous shrine to Danny devito pic.twitter.com/Xsdg22IxzL — FREE PANERA (@pisslorde) November 11, 2018

Sjećaju ga se i stariji studenti

Sve je krenulo prošlog mjeseca, piše Mashable, kada je jedan student pozvao DeVita da posjeti njihov fakultet, kako bi mu pokazali maleno svetište koje je netko napravio. Na zidu se nalazi i poster DeVita iz serije Uvijek je sunčano u Philadelphiji, s rukom napisanom porukom u kojoj se poziva studente na ostavljanje nekih darova. “Ostavite dar za našeg gospodara i spasitelja Dannyja DeVita, svetog zaštitnika loših muškaraca”, stoji u poruci.

Prema tvitovima studenata, zahod s tajnim hramom se nalazi na umjetničkom odjelu fakulteta. “Jedna od mojih frendica je rekla da postoji dispenzer za ručnike koji se može pomaknuti. Htjela je vidjeti što se nalazi iza njega, pa smo otišle jedan petak navečer vidjeti što tamo ima. Bila je ponoć. Tamo je bio samo Danny DeVito”, ispričala je jedna studentica. Sudeći po drugim tvitovima, svetište posvećeno DeVitu na fakultetu se nalazi već dulje vrijeme, budući da ga se sjećaju i stariji studenti. Fakultet još uvijek nije javno priznao da se u njihovim zahodima nalazi hram.

@DannyDeVito yo. My college has a secret room that worships you. Come visit!!!!!!!!! SUNY Purchase come through -me and my friends pic.twitter.com/6HMqr85HQx — Kait (@terreeslavie) October 10, 2018

the best thing about my school is the danny devito shrine hidden behind the paper towel dispenser in one of the bathrooms pic.twitter.com/3jFe0V9eK6 — snootosphere (@slackerdook) November 13, 2018