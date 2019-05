Obitelj koja je stvorila pivovaru Medvedgrad uspjela je u 9 dana crowdfundingom skupiti milijun eura. Evo što su izgradili

Sljedeće subote 11. svibnja, godinu i pol nakon što su pokrenuli crowdfunding kampanju kako bi skupili novac za novi pogon, Medvedgrad otvara novu, modernu pivovaru. Jedna od naših najstarijih i najpoznatijih craft pivovara pogon otvara u zagrebačkom kvartu Gajnice, a priča kako su cijelu stvar uspjeli ostvariti prilično je senzacionalna.

Neki se možda sjećaju kad su se krajem 2017. predstavili na jednoj od crowdfunding platformi, estonskom Funderbeamu gdje investitori ulažu novac u manje firme na temelju kriptovaluta. U nevjerojatno kratkom roku – doslovno u devet dana – uspjeli su prikupiti golemih milijun eura. Do danas nijedna hrvatska kampanja nije osigurala više novca na toj platformi.

Privukli su 292 ulagača iz 26 svjetskih zemalja, koji sad zajedno posjeduju 15 posto tvrtke Medvedgrad. Najviše je investitora, očekivano, iz Hrvatske, no ima ih i iz Estonije, SAD-a, Singapura, Brazila, iz nekih afričkih zemalja, kaže nam Ivan Nauković, sin osnivača pivovare Ive Naukovića. Zajedno s trojicom svoje braće; Petrom, Nikolom i Lukom, preuzeo je marketing i operativno vodstvo tvrtke i sad se trude, kažu, sačuvati očevu viziju koja je krenula prije 25 godina, koliko postoji Medvedgrad.

Ozbiljna tradicija

Kad je kampanja završena i sredstva osigurana, obitelj je odmah započela s gradnjom pivovare na zapadu Zagreba, u Gajnicama. Planirali su završiti do ljeta prošle godine, ali stvari baš nisu išle po planu. “Najviše smo zapinjali na majstorskim radovima i s dobavljačima”, kažu nam pa dodaju kako se na tržištu osjeti velika praznina zbog ljudi koji su napustili zemlju. Tako je pivovara umjesto na ljeto prošle godine, završena tek nedavno. Bez obzira na kašnjenje, pothvat je velik. “Imamo potpuno automatiziranu varionicu od 6000 litara, pomoću koje možemo skuhati oko 40.000 litara piva u jednom danu. Pivo će od sada odležavati u podrumu kapaciteta gotovo 500.000 litara, a osim u kegove, pivo ćemo puniti na modernoj punilici, koja u jednom satu može napuniti i do 5000 boca”, priča nam Ivan o novom kompleksu koji se prostire na 2500 četvornih metara, u kojima će raditi dosadašnjih 46 radnika, a ta brojka će se po potrebi i povećavati.

Jasno je da su dosta daleko dogurali od onog malog obiteljskog posla koji je tata pokrenuo 1992. Tad je gospodin Ivo kao inženjer strojarstva sa svojom ekipom otišao u Češku kako bi instalirao mini pivovaru koju je izgradio. “Otac mi je pričao kako je to tad bila glavna vijest na Dnevniku, da su neki klinci iz Hrvatske Česima prodali pivovaru”, priča Ivan. Dvije godine poslije odlučio je napraviti i vlastitu.

Na uglu Savske i Vukovarske započeli su s proizvodnjom Zlatnog medvjeda, Crne kraljice i Mrkog medvjeda, i ubrzo je njihova mala pivovara i pivnica postala jedno od omiljenih mjesta u gradu. Danas imaju četiri pivnice, a proizvode sedam piva koja su u stalnoj ponudi, kao i četrnaest koja su u prodaji u određenim sezonama. Sva njihova piva imaju nazive i etikete kojima se priča neka zagrebačka priča; Grička vještica podsjeća na srednjovjekovnu inkviziciju i poznatu priču Marije Jurić Zagorke, Crna Kraljica inspirirana je legendom o zloj i moćnoj Barbari Celjskoj, a na etiketi piva Dva klasa su likovi iz čuvenog filma “Tko pjeva, zlo ne misli”, o zagrebačkoj familiji između dva svjetska rata.

Godišnji cilj: 15.000 hektolitara piva

Ivan nam sad najavljuje i pivo Sretno dijete. “Ne, to nije pivo za djecu”, smije se. “Radi se o proizvodu od čije će prodaje zarada ići dječjoj udruzi Hrabrost, koja pomaže djeci s poteškoćama u razvoju”, objašnjava am i najavljuje kako će na isti način iduće godine podržati neki drugi humanitarni cilj. Upravo to će pivo predstaviti na svečanom otvorenju nove pivovare.

Obitelj računa da će im nova pivovara pomoći da dostignu svoj cilj za ovu godinu, a to je proizvodnja 15.000 hektolitara piva. Sigurno su i da će značajno ubrzati cijeli proces proizvodnje, koji će biti vođen i nadziran računalno. Posjetitelji će na otvorenju moći razgledati cijeli kompleks, a najavljuju još par fora stvari. Osim 16 vrsti Medvedgradovih piva, moći će se isprobati i specijaliteti O’Hara pizzerije, pekarnice Bread Club ili dimljeno meso iz smokera BarbaQ prikolice. Ivan nam kaže da je moguće da padne neka sitna kišica, ali i da je mnogo ljudi “uložilo ogroman trud u planiranje tog otvorenja tako da nam ništa neće taj dan pokvarit”.