Policija u američkom Lancasteru (Pennsylvania) uhvatila je lopova koji je ukrao novac s lokalne tržnice na temelju crteža počinitelja kojeg je izradio jedan očevidac. To vjerojatno ne bi postala vijest, a pogotovo ne međunarodna, da crtež ne izgleda kao da je nastao za vrijeme osrednje partije Pictionaryja.

Iako je crtež bio prilično rudimentaran, policajce je, kažu, podsjetio na potencijalnog sumnjica, gospodina po imenu Hung Phuoc Nguyen, za kojeg se kasnije ispostavilo da stvarno jest počinitelj nedjela.

Lokalna policijaska postaja skicu je objavila na svom profilu na Facebooku, objasnivši da se radi o amaterskom crtežu, ali da je, uz detaljne verbalne opise, pomogao jednom od istražitelja da se prisjeti potencijalnog počinitelja.

Naravno, kada se crteža dočepao Twitter, nastali su razni memeovi.

Imagine a friend of yours sees that drawing and immediately identifies you. I'd have to reconsider my whole life. https://t.co/w2AkSUWP6P

officer looks at doodle.

officer looks at suspect.

officer looks at doodle.

officer looks at suspect, squinting.

officer looks at doodle.

"yup this is him."

— Jason Alexander (@SonOfADooG) February 9, 2018