Od propasti na bitcoinu do propuštanja Svjetskog: ovi su ljudi imali šanse života koje su uništili radi loših živaca

Granica između ljubavi i mržnje, kažu pjesnici i psiholozi, tanka je i delikatna; ako je tome tako, a nemamo razloga sumnjati da nije, granica između velebnog uspjeha i totalne propasti još je tanja. Radi gubljenja živaca u ključnim trenucima, brojni poduzetnici, umjetnici, izumitelji i sportaši donosili su iznimno krive odluke, naizgled nevažne, koje redovito rezultiraju čitavom nizom problema i propuštenih prilika.

Pa se tako dogodi za 10 tisuća bitcoina kupite dvije pizze u vrijednosti od 30 dolara, a da ste pričekali, istu količinu bitcoina bilo je moguće unovčiti za 100 milijuna dolara. Ili, da se, nestrpljivi i nervozni, dovedete u situaciju da vas izbornik izbaci sa Svjetskog prvenstva – baš onog, na kojem će vaša momčad postati viceprvak svijeta. Da su se uspjeli ponašati u skladu s mantrom #samoopušteno, ovi pojedinci ostvarili bi velike uspjehe i još bolje karijere (što ne znači da neki od njih ipak nisu uspjeli, ali uvijek, vjerujemo, ostaje žal za propuštenim).

1. Laszlo Hanyecz, programer i bitcoin entuzijast s najskupljom pizzom u povijesti

Prije devet godina, 22. svibnja 2010. godine, programer Laszlo Hanyecz izgubio je živce čekajući da bitcoinu poraste vrijednost. Uspio je izrudariti njih čak 10.000, što je tada vrijedilo oko 30 dolara. Umjesto da pričeka još pokoji mjesec ili godinu, on je nekome na internetu ponudio tih 10.000 Bitcoinova u zamjenu za dvije velike papa Johns pizze.

U jednom trenu, tih 10.000 bitcoina je vrijedilo preko 100 milijuna dolara, odnosno, oko 5 milijuna dolara po kriški pizze. Ako ništa, taj 22. svibnja postao je pravi internetski blagdan, pa ga ljudi diljem svijeta slave kao “Bitcoin pizza day”. Naravno, glavna stvar s blagdanom je ismijavanje Laszlu.

2. Michael Richards, slavni Kramer čija karijera je krahirala nakon živčanog sloma

Michael Richards je glumac koji je poznat jedino po svojoj ulozi Kramera iz najbolje comedy serije u povijesti, Seinfelda. Premda su i Jerry Seinfeld i Julia Luise-Dreyfuss napravili nešto od sebe poslije kraja Seinfelda, Richards je ostao poznat samo po ulozi Kramera. Jedan od mogućih razloga je Richardsov stand up nastup iz 2006. godine.

Tada je, kako to već biva na stand up showima, netko iz publike dobacivao nekakve gluposti. Umjesto da se svojim humorom obrani, te elegantno tog “hecklera” stavi na svoje mjesto, Richards je tog gospodina odlučio nazvati pogrdnim, rasističkim terminom za crnce. Znate sigurno o kojem se radi, pa također sigurno znate da se to jednostavno ne radi. Richards se od tada pojavio samo u jednoj epizodi Seinfeldovog serijala Comedians in Cars Getting Coffee, te ničem drugom.

3. Tonya Harding, legendarna klizačica koja je bila suviše nestrpljiva po pitanju pobjeđivanja

Kada su u pitanju zimske olimpijske igre, umjetničko klizanje je jako jako bitna stvar. Davno, u 90-ima, umjetničko klizanje je bilo ogroman dio pop kulture, a u ženskom umjetničkom klizanju dva velika imena bila su Tonya Harding i Nancy Kerrigan. Na igrama 1994. godine, Harding i Kerrigan su bile dvije glavne natjecateljice u američkom timu za umjetničko klizanje. Kerrigan je bila brončana na olimpijadi 1992. godine, a Harding je bila prvi američka klizačica koja je uspjela izvesti trostruku piruetu, što je učinila 1991. godine.

Na nacionalnom prvenstvu, Harding nije bila favorit, već Kerrigan, koja je u tom trenu bila olimpijski veteran. Harding je htjela zlatnu medalju, a čini se da je bila za nju spremna učiniti sve. Tijekom treninga u Detroitu, grupa muškaraca koje je predvodio Hardingin tadašnji muž Jeff Gillooly, napali su Kerrigan bejzbolskim palicama, s ciljem da joj slome nogu i izbace je iz natjecanja. Kerrigan su samo ozlijedili koljeno. Gilloolyja su nedugo nakon toga uhapsili, a on je sve svalio na Harding.

Harding je samo priznala da je bila dio tog plana. Nije nikada otišla u zatvor, ali ju je američka federacija umjetničkog klizanja kaznila oduzimanjem naslova prvaka 1994. godine, te doživotnom zabranom natjecanja u umjetničkom klizanju.

4. Ronald Wayne, suosnivač Applea s vjerojatno najgorim osjećajem za timing ikad

Jeste li znali da je Apple imao trećeg osnivača, uz Steve Jobsa i Stevea Woznika? Nije se zvao Steve, a niti je ostao dugo u firmi. Ronald Wayne pridružio se Appleu kada su Wozniak i Jobs tek kretali i kada im je bilo 21 i 25 godina. Wayne je trebao biti u ulozi odraslog nadglednika, a zadatak mu je bilo nadgledanje mehaničkog inženjeringa i nadzor dokumentacije. Za svoj rad, dobio je 10 posto udjela u kompaniji. Wayne je inače 1976. godine dizajnirao i prvi Appleov logotip, kojeg su koristili prije legendarne odgrizene jabučice.

Ubrzo nakon pridruživanja firmi, Wayne se zabrinuo da će bilo kakav dug kojeg stvori tadašnji Apple postati njegov privatni dug. Jobs je podignuo kredit od 15.000 dolara, kako bi mogli isporučiti računala svojem prvom kupcu, trgovini Byte Shop, koja je naručila 100 računala. Byte Shop je inače bio ozloglašen po neplaćanju svojih dobavljača, pa se Wayne zabrinuo da Apple neće moći otplatiti svoj kredit.

Jobs i Wozniak su bili klinci koji nisu imali love, pa nisu niti imali ništa za izgubiti. Wayne je imao tada kuću, pa se pribojavao da će ju izgubiti ako Apple nakrca dugove. Nakon samo 12 dana u Appleu, Wayne je odlučio prodati svoj udio u Appleu Jobsu i Wozniaku za samo 800 doara. Danas bi mu taj deset-postotni udio vrijedio oko 80 milijardi dolara, te bi ga komotno smjestio u listu najbogatijih ljudi na svijetu.

5. Nikola Kalinić, radi izgubljenih živaca izbačen iz momčadi budućih viceprvaka

Recentan primjer gubljenja živaca smo vidjeli na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji prošle godine. Kao što se sigurno sjećate, antijunak Hrvatske reprezentacije je bio Nikola Kalinić, kojeg je izbornik Zlatko Dalić izbacio iz reprezentacije jer je naprosto izgubio živce i odbijao igrati.

Hrvatska je zbog njega ostala jedina reprezentacija SP-a u Rusiji koja je imala igrača manje u svojem kompletnom sastavu, što je prvi takav slučaj u povijesti hrvatskog nogomet. Međutim, takva situacija neobična je i općenito za svjetska prvenstva. Da je Kalinić ostao opušten, bio bi važan dio pobjedničke generacije hrvatske reprezentacije.

6. Eike Batista, biznismen koji je zbog brljavosti izgubio 99 posto imetka

Eike Batista, nekoć najbogatiji čovjek Brazila, doživio je pomalo spektakularan pad. Svoj novac zaradio je ponajviše kroz poslovanje s brazilskim kompanijama koje su trgovale prirodnim resursima, no te kompanije su istovremeno gomilale ogromne dugove. Kada se njegov biznis urušio zbog dugova, urušilo mu se i osobno bogatstvo. Sa svojih 35 milijardi dolara je pao na samo 300 milijuna, što i dalje zvuči kao puno, sve dok se u obzir ne uzme da je to pad od 99 posto.

Potpuno izluđen od naglog pada, posjećivao je crkve tražeći spasenje. U jednoj crkvi, svećenik mu je rekao da “sve što se uzme iz mora se mora na neki način vratiti u more”. Batista se odlučio na pomalo ritualističku gestu, pa je bacio u ocean preko 150.000 dolara u zlatnicima. To mu nije pomoglo – trenutno je u pritvoru i prijeti mu 30 godina zbog raznih pronevjera.

7. Lee Todd, propali nogometaš isključen nakon dvije sekunde

Još jedan od zabavnijih primjera stiže iz nogometnog svijeta. Gospodin Lee Todd vlasnik je jednog neobičnog rekorda, najbržeg crvenog kartona u povijesti, kojeg je zaradio jer se nije mogao iskontrolirati. Za karton mu je trebalo samo dvije sekunde.

Todd je te 2000. godine igrao za Cross Park Farm Celtic, a isključen je jer je opsovao suca. Točnije, opsovao je zviždaljku sudca. “Jebote, kako ti je glasna zviždaljka” je rekao Todd nakon starta utakmice, a dvije sekunde je bilo potrebno sucu da izvuče karton iz džepa. Tko zna, da je Todd uspio sačuvati živce i biti opušten, možda bi ostvario značajniji nogometni uspjeh, od vlasništva ovog neslavnog rekorda.

Pouka, na kraju svega? Samo opušteno.

