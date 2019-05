OK, ne tvrdimo da se nama nikad ne događaju, ali ovo je ipak urnebes: netko je skužio da je na gomili australskih novčanica tipfeler

Izgleda da australska novčanica koja je najčešće u opticaju ima tipfeler. Radi se o novčanicima od 50 australskih dolara, koje su u promet puštene u listopadu prošle godine. Tad ih je isprintano 400 milijuna, a trenutno na tržištu cirkulira 46 milijuna novčanica.

Grešku je očito previdjela Reserve bank of Australia (RBA), nacionalna banka Australije, a izgleda da je nisu primijetili ni građani, sve do ovog utorka. Tad je jedan slušatelj radija Triple M poslao redakciji fotografiju uvećane novčanice na kojoj se jasno vidi da je riječ odgovornost, tj. “responsibility”, napisana pogrešno – “responsibilty”, i to tri puta.

Na novčanici je portret Edith Cowan, prve ženske članice parlamenta, a riječ je napisana vrlo sitnim slovima, u dijelu gdje je ispisan njezin prvi govor u parlamentu. Iz RBA su putem glasnogovornice poručili kako su svjesni greške i da će ona biti ispravljena u idućem tiskanju, ali nisu odgovorili na pitanje koliko točno je novčanica u opticaju i hoće li biti povučeni zbog greške.

Spot the typo: 46 million of Australia’s new $50 bills have a spelling error. Can you find it?

Hint: It's close to the country's first woman parliamentarian, Edith Cowan's shoulder pic.twitter.com/XhnFkcxCLI

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 9, 2019