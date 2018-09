Kruži briljantno okrutan trik; ljudi su uspjeli hrpu klinaca uvjeriti da su nevidljivi

Na Twitteru kruži fora za koju se ne možemo odlučiti je li urnebesna ili samo okrutna. Ljudi masovno snimaju kako na nekome, a najčešće na sirotim, unezvjerenim klincima, izvode takozvani trik nestajanja.

Ljudi, dakle, svoju djecu, braću i sestre, prijatelje… uspiju uvjeriti da su nestali ili da su naprosto postali nevidljivi. Dakle, trik ide ovako: čovjeka (ponavljamo, najčešće klinca) prekriju, recimo, dekom. Izgovore nekoliko riječi koje ne znače ništa a, kao fol, zvuče kao neko čarobnjaštvo. Zatim ih otkriju, nakon čega se svi prisutni u prostoriji počnu ponašati kao da te osobe više nema, šokirano plaču i traže ga.

Klinci plaču i urlaju

Da, zvuči glupavo. No, stvar je u tome da se na kraju fotkaju, a na fotografiji stvarno nema osobe koja je, kao, nestala. I onda kreće show jer ovi nestali uglavnom potpuno izbezume kad vide da ih doista nema na slici. Naravno, caka je u tome da se fotka snimi prije na tom istom mjestu na kojem se kasnije događa cijela akcija s dekom i magičnim riječima, samo prvo bez žrtve.

Ljudi masovno objavljuju videe spačke i klinci se često u početku smiju i ne puše foru, do trenutka kad vide fotografiju na kojima ih nema. Onda počnu siroti plakati i urlati, nakon čega im se stvarno teško ne smijati.

I highly recommend that everyone turns their siblings invisible HAHAHAH pic.twitter.com/SK4jLw7cNa — DAVID DOBRIK (@DavidDobrik) September 6, 2018

