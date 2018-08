Ova patka odlučila se praviti mrtva kako bi izbjegla bliski susret s labradorom. Uspjelo joj je

Životinje nekad znaju biti zbilja dobri glumci, pogotovo kad se trebaju izvući iz neke neugodne situacije. Kao, recimo, ova patka koja se pravi da je mrtva kako bi izbjegla susret s psom.

Video koji je brzo postao hit na društvenim mrežama počinje tako da vidimo patku koja nepomično leži dok se iznad nje nalazi labrador koji ju poluzaintersirano promatra. No, budući da se patka ne pomiče, pas ubrzo izgubi zanimanje za nju i odlazi.

Patka je, naravno, brzo iskoristila tu situaciju, probudila se iz mrtvih i pobjegla što je dalje mogla.

Video već neko vrijeme kruži društvenim mrežama i na Twitteru ga je podijelilo nekoliko ljudi, a na profilu korisnika Köksala Akına pogledan je više od dva i pol milijuna puta.

