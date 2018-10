Ova unezvjerena kujica živjela je posve sama, zatvorena u svinjcu kod Slavonskog Broda. Imamo priču o njezinu spašavanju

Na dojavu da je pas već mjesecima zatvoren u svinjcu nađemo ovo stanje!Kujica od nekih godinu dana zbog bolesti skrbnika zatvorena je u svinjcu gdje joj se samo ubaci hrana(kako kaže starija žena koja to radi kroz odškrinuta vrata)jer je može srušiti 😣Na moje javljanje pri ulasku ona ,kao ptica,leprša tim prostorom i zabija se u zidove.U panici se penje po uglovima grebe i penje se kao da će naći put van. Na svaki zvuk se zalijeće i pokazuje zube.Odem po konzerve i kobasice u auto i pri ponovnom ulasku sve isto.Kada je osjetila miris kao da se prekobacila.Od straha ne može prići a iskolačila oči na hranu.I malo po malo joj istresem hranu na taj pod gdje je mjesecima srala jer nigdje zdjelice(voda je u valovu kraj zida…pitajbogakadnasuta)i dobacim komadiće(pošto je bila što dalje može biti)i ona krene jesti.Većinu sam istresla jako blizu sebe pa je to usisala u trenu prestravljena što mi usisava kraj noge i otišla u kut,povratila i počela ponovo jesti.Shvatim da nema šanse da je stavim na povodac i vodim od tamo i samo sjedim tamo dok jede povraćotinu da se navikne ne mene. Ne znam koliko sam dugo sjedila ali nije mi prilazila nikako.Vidim dvije lopte(koje joj,valjda,jedine prave društvo mjesecima u tom svinjcu) i jedva dođem do jedne da ona ne polomi kičmu bacajući se okolo…Ono što se nakon toga dogodilo nikada neću zaboraviti!To ništa nisam zabilježila kamerom.Kad sam zakotrljala loptu prema njoj kao da sam stisnula prekidač.U trenu se transformirala u nešto drugo.Digla je uši i izvukla rep ispod nogu i zamahala s njim.Oči su joj narasle za duplo i kao da je u njih ušlo nebo.Odjednom je ,takva jadna,blistala.Pogledala me kao da je došla sebi iz neke stoljetne nesvjesti.Nakon što sam joj ponovo bacila loptu malo ju je dirnula njuškom i zaletjela se u mene.Gurala je glavu u moju ruku kao da je svrbi svemir i tražila da je pomilujem.I tako,dok sam joj gladila glavu, njena je njuška završila kraj mog uha a šapama me zagrlila oko ramena kao da nikada neće pustiti.I tako smo provele neko vrijeme ali kada sam ustala i posegnula za povodcem u panici se povukla.Provela sam još neko vrijeme tamo i odlučila se vratiti sutra.Kada sam izašla skakala je do prozorčića i pružala šape.Pružila sam joj ruke i polizala ih je.To je bilo danasSutra je vadim makar ne znam kako će biti kada stignemo u Dvorište…Ne znam koliko kila ima ali nema ih puno.Sve joj se kosti vide i u mraku.Bez obzira na sve,odmah vas sve molim za dijeljenje da joj nađemo dom.Ona je,u stvari,draga i umiljata ali istraumatizirana do krajnjih granica.Sutra ćemo vidjeti kako se slaže s drugim psima.Snimila sam nešto malo od svega,uglavnom kada je sva frka prošla…. Na početku se uplašila mobitela(mada nije bilo blica) a na kraju ga je izlizala Iz sve snage molimo pomoć za nju!..i molim vas da se suzdržite od ružnih riječi u komentarima jer ću pratiti notifikacije.Zaista nam je potrebna pomoć a ne mišljenja koja svi,nažalost, znamo :(

Objavljuje Darija Debeljak u Ponedjeljak, 8. listopada 2018.