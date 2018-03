Ovaj dečko je hit u Americi, kolosalno se napio i slučajno naručio da ga Uber vozi 748 kilometara

Nakon nekoliko barova i očito previše alkohola, jedan dečko iz Amerike odlučio je pozvati Uber da ga odveze doma. Bio je petak, a Kenny Buchman iz New Jerseya u tom se trenutku nalazio u Zapadnoj Virginiji, s obzirom na to da je vikend provodio kod prijatelja.

Dečki su se jako napili i kada je došlo vrijeme za odlazak kući, Buchman je pozvao Uber, ukrcao se i zaspao. Ne sjeća se kako je ušao u automobil niti što je dogovorio s vozačem iako je vrlo vjerojatno da je na aplikaciji naprosto stisnuo lokaciju Home. Prvo čega se sjeća bila je vožnja autoputom. Tada se probudio. Shvatio je da se ne nalazi kod frenda kod kojeg je trebao provesti vikend, nedaleko od studentskog kampusa u Zapadnoj Virginiji, već u Uberu. Vožnja je u tom trenutku trajala dva sata. Bio je na gotovo polovici puta od 748 kilometara prema svojem domu u New Jerseyu.

Vozaču Ubera dao krivu adresu

Probudio se u Uberu XL, potpuno zbunjen zbog brze vožnje autocestom, u nepoznatom automobilu i s nepoznatim muškarcem. “Prva pomisao bila mi je, zašto se vozim u automobilu pokraj nekog tipa kojeg ne poznajem”, rekao je Buchman za NJ.com.

Vozač Ubera objasnio mu je što se točno dogodilo i što je propustio. Buchman je, barem prema tvrdnjama vozača Ubera, zatražio Uber XL da ga pokupi i pijanog odveze kući. Kao odredište je naveo svoju adresu u New Jerseyu. A s obzirom na činjenicu da se to sve događalo u petak navečer, kad taksisti imaju puno posla, cijena ove usluge bila je malo viša od očekivane. Buchman, koji se probudio nakon dva sata vožnje, mogao je u tom trenutku izaći iz vozila i prekinuti vožnju, no učinilo mu se zgodnim da ipak ode kući do koje mu je trebalo još tri sata vožnje.

Žalio se, a vozaču dao 5 zvjezdica

Njegova ga je avantura koštala 1.635,93 dolara, odnosno oko 10.000 kuna. Platio je ovu uslugu odmah po dolasku u New Jersey, no kad se stvarno otrijeznio shvatio je kako je 1.600 dolara ipak previsoka cijena za put na kojem je završio bez da je to planirao.

Žalio se Uberu na cijenu, tvrdio kako je vozač petljao nešto s njegovim telefonom dok je on spavao, no iz Ubera mu nisu željeli prihvatiti žalbu i smanjiti iznos. Vozaču koji ga je vozio dao je pet zvjezdica jer, kako je rekao, “tako se to uvijek radi”.