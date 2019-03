Ovaj genije je Googleu i Facebooku slao lažne račune i oni su ih uredno plaćali. Maznuo im je 122 milijuna dolara

Tip iz Litve, Evaldas Rimasauskas (50) uspio je u dvije godine (od 2013. do 2015.) ukrasti 122 milijuna dolara od Facebooka i Googlea i to vrlo jednostavno: naprosto im je ispostavljao račune za usluge koje nikada nije obavljao. A oni su ih bespogovorno plaćali. Na kraju su ga ipak uhvatili, pa je prošlog tjedna priznao da kriv i to za prijevaru, krađu identiteta i pranje novca. Evaldas je od Googlea ukrao 23 milijuna, a od Facebooka 99 milijuna dolara.

Slao im je lažne račune, ugovore pa čak i pisma na kojima su, pak, bili krivotvoreni potpisi odgovornih iz Facebooka i Googlea pa čak i žigovi tvrtki. To je koristio kao opravdanje kada je u banku dolazio podizati ogromne svote novca. Osim toga, uspio je lažirati i mailove pa je izgledalo kao da je komunicirao s nekime od direktora Facebooka i Googlea, a cijelo vrijeme se pretvarao da je iz ogromne tajvanske tvornice Quanta Computer Inc, koju je čak i registrirao u Latviji.

Vratio je dio novca

Evaldas je pristao vratiti 50 milijuna dolara, ali još uvijek se ne zna gdje su preostala 72 milijuna. Ipak, zna se da je imao otvorene račune u šest zemalja, na Cipru, u Litvi, Mađarskoj, Slovačkoj, Latviji i Kini. Evaldasu sada prijeti kazna do 30 godina zatvora, a navodno je imao i suradnike, čija imena nisu otkrivena. Ročište na kojem bi mu trebala biti izrečena kazna zakazano je 24. srpnja na sudu u New Yorku.

Nakon što je Evaldas priznao, oglasio se Google koji je prilično zadovoljan ishodom situacije: “Otkrili smo prijevaru i odmah smo javili policiji. Novac nam je vraćen i zadovoljni smo jer je sve riješeno”. Iz Facebooka su, pak, samo kazali da su vratili dio novca te da surađuju s policijom, piše New York Times.