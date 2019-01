Ova obitelj iz BiH otvorila je svoju vikendicu za migrante; natrpali su je zalihama, lijekovima i igračkama

Jedan gospodin iz BiH napravio je divnu ljudsku gestu o kojoj se polako priča diljem regije. Dragoslav Šinik svoju je vikendicu u selu Gašnica, kod Gradiške, odlučio ostaviti otključanu za migrante, a na ulazu im je ostavio i natpis “open 0-24”, u nadi da će shvatiti da su dobrodošli.

Svoju drvenu sojenicu opremio je i lijekovima, vitaminima i voćem, sve kako bi se imali čime okrijepiti ili zaliječiti ako je potrebno. Na ovaj potez potaknula ga je jedna obitelj iz Bagdada koja je za vrijeme novogodišnjih praznika provalila u kućicu kako bi se zagrijala.

Prvo je vidio curicu pred kućom

Migranti, koji su nakratko uselili u njegovu vikendicu, bili su promrzli, blatnjavi, gladni i preplašeni kad ih je gospodin Dragoslav pronašao unutra kako se pokušavaju zagrijati. Pred vikendicom je, naime, prvo zatekao djevojčicu. “To dijete je bilo identično moje dijete, sama pojava otkud to dijete tu, a prije pola sata sam ga ostavio kod kuće, krenula me neka jeza. Krenuo sam za njom. Tu sliku nikada neću zaboraviti, pun objekt, naknadno sam saznao da ih ima 23, šestero izuzetno male djece, beba od 9-10 mjeseci. Svi su me gledali sa strahom, što ću ja sada učiniti”, ispričao je Šinik u TV prilogu za N1. U tom trenutnu postupio je humano.

“Vidio sam da im je hladno. Pomogao sam im da zapale vatru, da se zagriju, presvuku, svojim vozilom sam otišao do benzinske crpke, kupio hranu, mlijeko, kruh. Stalno mi je bila slika te curice, te ostale djece pred očima”, rekao je Dragoslav.

Ujutro ih je pronašao okupljene oko vatre

Naknadno je saznao da su iz Bagdada, a u Gradišku su stigli iz Sarajeva i to taksijem kojeg su platili 500 eura. “Pozdravili smo se, rekao sam im samo neka im je dragi Bog na pomoći, gdje god žele stići neka su im djeca živa i zdrava. Otišao sam kući, tu noć nikad neću zaboraviti, svi su se oko mene veselili, doček Nove godine je bio, a ja doslovno nisam ni spavao, cijelu noć sam razmišljao. Ujutro 1. siječnja, oko 6 ujutro zaputio sam se gore da obiđem objekt. Žalostan prizor, svi oni isti bili su okupljeni oko te vatre, obratili su mi se na engleskom: ‘Please, please, fire, fire’, dvoje djece je gorjelo od temperature”, prisjetio se za N1.

Bio je neradni dan, ali je znao da mora nabaviti lijekove, vitamine i voće. Migrantske obitelji iz njegove vikendice naposljetku je Granična policija smjestila u imigracijski centar u Sarajevo, a on im, kaže, nimalo ne zamjera što su provalili, napominje da bi za svoje dijete učinio isto.

Kći je ostavila igračke za drugu djecu

Vrata kućice otad su stalno otključana, a na njima je natpis “Open 0-24”. Opremio ju je drvima te hepo kockama i šibicama, uz koje je napisao i upute. “Zagrijte se, ali molim vas budite oprezni kako ne bi uzrokovali požar”, napisao je, a ostavio je i mlijeko za djecu te igračke koje je donijela njegova kćer Sara. “Dolazim vrlo često ovdje i lijepo mi je ovdje, dolazim s prijateljima. Imam nažalost brata s posebnim potrebama i on poveze prijatelje i igramo se i kupamo, super nam je ovdje”, ispričala je Sara, čini vršnjaci iz Bagdada su iza sebe ostavili školske torbe, pribor za higijenu, ali i bojice i narukvice.

Dragoslav se nije na tome zaustavio, s obitelji kojoj je pomogao i dalje je u kontaktu te ih je upzorio na razne opasnosti na području oko Save. Inače, gospodin Šinik aktivist je lokalnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju, nema stalnih primanja niti osiguranje, a ipak je pronašao način da pomogne ljudima u nevolji.