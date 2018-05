Ovaj pas iz Jadranova obožava sauger; strpljivo čega da vlasnica završi s podom i počne usisavati njega

Psi inače baš nisu neki fanovi buke, što nije tako čudno budući da čuju tri puta bolje od ljudi. Neki intenzivni zvukovi mogu im izazvati i bol. No, Max, pas iz Jadranova koji se obožava usisavati, dokaz je da postoje i neke dosta slatke iznimke.

Godinu i pol stari mješanac tornjaka i ovčara voli se, naime, baciti na pod i pustiti svoju vlasnicu, Dijanu Aleksić iz Jadranova, da mu po tijelu prolazi usisavačem, inače najglasnijim kućnim aparatom.

‘Samo se razvali i čeka’

Aleksić je dvije fotografije objavila u grupi Zakaj volim pese i na njima se jasno vidi koliko Max uživa. Pitali smo je kako inače Max stoji s bučnim stvarima, pa nam je rekla kako voli i traktore, no usisavač mu je ipak prvi na listi.

“S usisavačem sam primijetila ljubav pri prvom usisavanju. U početku je lajao, no nakon što je skužio da mu neće ništa i da je to baš fora, sad se samo razvali i čeka da završimo s usisavanjem poda i da dođe i on na red”, rekla nam je Aleksić. Kaže da je to njihova sandardna procedura kad god krene čišćenje.