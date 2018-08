Ovaj pas koji svog prijatelja pokušava odvući u vodu je najzabavnija stvar na koju smo danas naletjeli

Prije nekoliko dana Ogie Coen je na svom Twitteru objavio prilično zabavan video druženja njegovog psa i psa njegove cure. Coenov pas obožava vodu i plivanje, dok ih ovaj drugi ne može smisliti.

Tako na snimci vidimo dva psa kako stoje na plaži, a zatim Coenov počne navlačiti drugog za povodac i vući ga u vodu, dok ovaj siroti, evidentno, to ne želi. I onda to njihovo natezanje traje neko vrijeme, ali Coenov pas na kraju pobijedi i ovog koji prezire vodu ipak uspije odvući na kupanje.

Cijelo vrijeme čuje se cviljenje, a iako je teško razabrati čije je, prilično je lako pretpostaviti od kojeg psa dolazi. Na Coenov poziv, oba psa izlaze van iz vode, a najsmješnije je to što njegov pas nastavlja držati povodac drugog psa u zubima.

Video traje svega 49 sekundi, a već je pogledan gotovo 3 milijuna puta. Brzo je, naravno, postao viralan i inspirirao ljude na zabavne memeove.

My dog loves to swim. My girlfriends dog hates to swim. This is what play dates look like… pic.twitter.com/2zq0QAJRse

— Ogie Coen (@ogiecoen1) August 9, 2018