Jedan rakun je posljednja dva dana osvojio internet kada se iz nekog razloga počeo penjati po neboderu u centru grada Saint Paul u Minnesoti. Prema pisanju MPR Newsa, rakun je prvo zapeo na rubu jedne zgrade, da bi potom skočio na susjednu, a onda s nje prešao na 25 katova visoki neboder banke UBS, po kojem se počeo i nastavio penjati skroz do vrha.

Pretpostavlja se da je rakun zapravo zapeo kad se pokušao dočepati golubljeg gnijezda, a onda je u jednom trenutku zaključio da je jedini put naprijed, ustvari, prema gore. Životinja se praktički penjala dva dana te je cijelo to vrijeme bila bez hrane i vode, no to je očito nije zaustavilo u suludom podvigu koji su zabilježili svi koji su se u tom trenutku nalazili u zgradi.

**Record scratch** **Freeze frame** "Yup, thats me. You're probably wondering how i ended up in this situation. Well, it all started when . . ."#mprraccoon pic.twitter.com/UI6oMtoNbg — Ohidur Choudhury (@ochoudhury22) June 13, 2018

The #mprraccoon is doing a little grooming now that he's a social media star. You know, on a 23rd floor window ledge. @MPRnews pic.twitter.com/PfiPqbeGTC — Tim Nelson (@timnelson_mpr) June 12, 2018

Kako bi se spasio, morao je doći do vrha

Ljudi iz nebodera pozvali su službu za divlje životinje Minnesote i grada St. Paula, koji su potom zaključili da je slanje spasioca preko ruba zgrade previše riskantno. Na kraju, službe su zaključile kako bi najbolje rješenje bilo postavljanje zamki za rakuna, ali to je bilo moguće jedino na krovu zgrade. Dakle, kako bi se spasio, rakun je morao posve samostalno doći do vrha.

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) June 12, 2018

@StPaulFireDept District Chief Alan Gabrielle is taking a look, but says it's likely too risky to put anyone over the side of the building for the #mprraccoon pic.twitter.com/ZyS0IEd2sd — Tim Nelson (@timnelson_mpr) June 12, 2018

Iz nebodera očekivano, nisu prestale pristizati slike rakuna

He is on the ledge on our floor. He seems to be doing well. We’ve been told that the building has live traps on the roof and are trying to get him to go up there. We all just have to keep our fingers crossed.. #mprraccoon pic.twitter.com/HY1PkuFKz0 — Paige Donnelly law (@donnelly_law) June 12, 2018

Oh nothing just a raccoon hanging out on the 22nd floor of UBS Plaza downtown. pic.twitter.com/XaXE9XExxD — Tad Vezner (@SPnoir) June 12, 2018

Saga of the #mprraccoon trending in the Twin Cities. TV news crew is outside filming every minute. "Hang in there buddy" on everyone's lips #mprlife pic.twitter.com/BDjGOdqdXi — Michael Popham (@mpopham) June 12, 2018

I'll donate a thousand bucks to the non political charity of choice to anyone who saves this raccoon. I can't handle this. Poor dude. https://t.co/2F5reAKkKa — James Gunn (@JamesGunn) June 12, 2018

Kako bi ga namamili do vrha, ljudi iz službe za divlje životinje postavili su zamke s aromatičnom hranom na krov.

For those of you worried about #mprraccoon: Animal control folks have put live trap on tower roof with aromatic food, hope raccoon smells it and can make its way to the roof, be captured and safely brought down to the ground. Not much else to do but wait and hope. — Tim Nelson (@timnelson_mpr) June 12, 2018

Svi su, očekivano, bili pod golemim stresom, zbog neizvjesnosti hoće li se nenadani heroj zaista uspjeti popeti na vrh.

I want this raccoon on our flag, i want him on our currency, and i need him to run for Congress #mprraccoon — Nico 🌊✊🏻✊🏽✊🏿🏳️‍🌈 (@NotthatQueenB) June 13, 2018

Mood: i am stressed about a lot of unknowns, and i am crying about a raccoon trapped on the ledge of a building in Minneapolis. WILL IT BE OKAY?! #mprraccoon — Layton E. Williams (@LaytonEWilliams) June 12, 2018

I don’t even like raccoons but this lil mf had me worried #mprraccoon pic.twitter.com/vLoKEB5F5N — 🌸LifeOfAlyxx🌸 (@LifeOfAlyxx) June 13, 2018

No, danas je rakun konačno došao do vrha zgrade.

UBS Plaza, po kojoj se rakun penjao do krova, tvitala je nedavno kako je životinja na sigurnom te da je predana na njegu službi za divlje životinje.