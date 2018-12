Ovaj retriver je briljantni prevarant; preko ogade baca igračke kako bi natjerao ljude da ga malo pomaze

Petogodišnji zlatni retriver Riley ozbiljan je genijalac. Netko ga je snimio kako baca igračke preko ograde dvorišta u kojem živi, u Los Angelesu, i tako navlači prolaznike da se igraju s njim. Susjedi kažu da doslovno baci igračku, i privuče pažnju ljudi koji mu ne mogu odoljeti pa ga, prije nego mu vrate igračku, pomaze i malo se poigraju s njim.

Jedan takav trik ove mazilice netko je snimio i objavio na Twitter profilu We rate dogs, koji često objavljuje fotografije i videa slatkih psića. Ljudi su, naravno, bili oduševljeni ovim genijalcem.

This is Riley. Every morning he hangs over the wall and drops his toy so the nearest passerby is forced to play with him. It works 100% of the time. 14/10 pic.twitter.com/KA9BO2SAL9

— WeRateDogs™ (@dog_rates) October 22, 2018