“Traži se: Predivna žena, koja je jutros u 7:22, unatoč kiši i tmurnom vremenu, ostala dovoljno vedra, draga i nasmijana te mi dala kišobran dok sam kisnuo na križanju Av. Bologne i Škorpikove. Molio bih je da se javi kako bih joj vratio kišobran i zahvalio na tome što mi je toliko uljepšala jutro, iako nisam jutarnji tip”, napisao je Andrija Pavić u Facebook grupi Gajnice jučer danas sutra i uključio cijeli kvart u potragu.

Andrija ima 20 godina i pripadnik je Prometne jedinice mladeži, a u utorak ujutro bio je na dužnosti na križanju Aleje Bologne i Škorpikove gdje je regulirao promet: “Jutarnje gužve radnim danom su neizbježne, ako tome još dodamo kišu i prve jasne znakove završetka ljeta, onda nije teško zaključiti kako nikome nije ni do čega, pa tako ni nama. Ljudi su živčani, mi smo živčani, što je i najnormalnija stvar za takva tmurna jutra, pa tko bi po takvom vremenu, u gužvi na putu za posao mogao biti nasmijan?”, priča nam Andrija.

‘Mahnula je i nastavila svojim putem, poput pravog heroja’

“Čekao sam samo da radni dan što prije završi. Baš tada usred križanja žena staje pored mene, otvara prozor, pruža mi kišobran i nastavlja dalje, a sve to s osmijehom od uha do uha. Od tog mi se trenutka osmijeh nije skidao s lica. Nevjerojatno je kako je tako sitna gesta na meni ostavila toliko snažan utisak. Naravno da sam nakon toga htio istoj ženi vratiti kišobran i zahvaliti joj što mi je popravila ne samo to jutro, već cijeli dan”, prepričao nam je Andrija.

Ženu je pokušao pronaći objavom u grupi, u što su se mnogi uključili dijeleći njegovu objavu. “Ta divna žena nije samo meni popravila dan, već i svima ostalima koji su pročitali objavu. Ta mala gesta dobrote je razvedrila stotine. Iduće sam jutro stajao na istom mjestu. Kišobran sam objesio o džep nadajući se da će žena prolaziti istim putem i jest, ali se nije zaustavila, već se nasmijala isto kao i dan ranije, mahnula i nastavila svojim putem, poput pravog heroja”, kaže nam dečko koji se još uvijek nada da će mu se žena javiti, kako bi joj barem vratio kišobran.