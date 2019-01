Ovo je bila još jedna vrlo solidna godina za zagrebačku restoransku scenu. Dobili smo nekoliko uzbudljivih mjesta koja polako, sve uspješnije, guraju i u 2019. Recimo, Brokenships Bistro – odličan restoran mega uspješnog Muzeja prekinutih veza na Gornjem gradu, Marinada bar – minijaturni riblji fast food genijalnog koncepta ili Smokeraj – prvi hrvatski bistro specijaliziran za meso iz smokera… Telegram je detaljno popratio otvaranje većine njih, a ovdje u nastavku donosimo njih deset koji su se pokazali najambicioznijima.

1. Brokenships Bistro, Katarinin trg

Muzej prekinutih veza, koji su 2010. u Ćirilometodskoj 2 otvorili Dražen Grubišić i Olinka Vištica, ubrzo je postao globalni hit. Prije tri godine napravili su podružnicu u Los Angelesu, a u sklopu zagrebačkog otvorili su i Brokenships café. Ovog su ljeta na Gornjem gradu zaokružili priču i napravili restoran. Brokenships bistro otvoren je u kolovozu, odmah do kafića, na Katarininom trgu 3. Nude jela s namirnicama tipičnim za razne dijelove Hrvatske. Tu se zapravo radi o modernim izvedbama jednostavnih jela koje je u Brokenships bistro doveo chef Tvrtko Šakota koji je u priču ušao kao konzultant. Osmislio je meni i sa sobom doveo nekoliko svojih ljudi. Sve pripremaju sami, od kruha, tjestenine pa do putra i konzerviranog mesa. “Koncept je vezan isključivo na hrvatsku kuhinju, odnosno na jela ili namirnice koje su se koristile ili se još koriste, a nisu toliko zastupljene”, objasnio nam je Šakota još prilikom otvaranja. Cijene jela se kreću od 30 do 150 kuna.

2. Pizzeria Public, Voltino

U Tomislavovoj ulici u Voltinom u kolovozu je otvorena pizzeria Public. Pizza meni jako podsjeća na onaj iz O’Hare, što je očekivano s ozbzirom na to da pizze radi Kristina Halužan, nekad učenica O’Harina Marina Vanjka. Osim raznih pizza u ponudi imaju i tjestenine, rižota, salate, juhe, burgere, steakove i ostala jela koje priprema chef Mate Pejić. Pizze koštaju između 45 i 85 kuna, a ostala jela od 55 do 135 kuna.

3. Marinada bar, Teslina

Marinada bar je preslatki riblji restorančić otvoren u ožujku u Teslinoj 15. Nudi zdravu mediteransku zamjenu za fast food. Iza svega stoji Krešimir Kolman, 41-godišnji Zagrepčanin koji se kuhanjem bavi 20 godina. Prije otvaranja Marinade radio je kao kuhar u restoranima Lido, Korkira, Karaka… Simpatično uređen mali lokal funkcionira gotovo potpuno kao takeaway s obzirom na mali broj sjedećih mjesta, a u ponudi možete pronaći razna jela od marinirane ribe koja dolazi iz mjesta Kali na otoku Ugljanu. Cijene se kreću od 25 do 55 kuna.

4. Smokeraj, Žerjavićeva

Zagreb je prije dva mjeseca napokon dobio svoju prvu roštiljarnu s finim dimljenim mesom iz smokera. Prvi hrvatski bistro specijaliziran za meso iz smokera otvorio je Mojmir Žuvela. Za gospodina ste možda dosad već čuli; dizajnira popularne smokere, odnosno sisteme za dimljenje mesa, što je inače jako popularna metoda u Americi, a polako postaje i kod nas. Glavni chef Smokeraja je Mario Belančić koji je i osmislio meni. Izdvojili smo nekoliko stvari iz ponude: recimo, burger 100% govedina, kojeg rade s 210 grama goveđeg mesa plećke, vrata i prsa u brioche pecivu sa zelenom salatom, burger umakom, kiselim krastavcima, paradajzom i prženim lukom, koji košta 35 kuna. Najskuplji, što se burgera tiče, je B-burger za 45 kuna; u njega ide 220 grama goveđeg mesa plećke, vrata i prsa u brioche pecivu sa zelenom salatom, BBQ umakom, kiselim krastavcima, paradajzom, cheddar sirom i prženim lukom. Osim burgera imaju i sendviče kojima se cijena kreće od 32 do 35 kuna, BBQ rolice za 35, Pulled pork za 43 kao i BBQ svinjska rebarca za 68 kuna.

5. Lokal, Teslina

Ekipa koja je vodila riblji restoran Ribice i tri točkice, otvorila je u rujnu bistro Lokal, na lokaciji bivšeg Duck bara u Teslinoj 17. Radi se o bistrou u kojem uglavnom rade jela od mesa crne slavonske svinje koja kombiniraju s nekim tradicionalnim jelima, poput trganaca u masti ili dinstanog kiselog kupusa. Kako su najavili odmah na početku, meso crne slavonske svinje uzimaju iz poznate mesnice Meat The King, a obična svinjetina, koju također imaju, dolazi im iz mesnice Horvatić. U Lokalu do 11 sati poslužuju doručak čije se cijene kreću od 25 kuna za kajganu sa slaninom do 45 kn za izdašni slavonski doručak. Jela koja se poslužuju tijekom dana kreću se od 69 do 140 kuna.

6. Beštija, Masarykova

Par koji stoji iza popularnog hvarskog burgeraja Flying Pig, Maja Bučić Grabić i Ante Grabić, u svibnju su u Masarykovoj otvorili Beštiju, simpatičan bistro. Odmaknuli su se od priče s burgerima, rebarcima i krilcima koju imaju na Hvaru i krenuli u nešto malo drugačije. U bistrou smještenom u dvorištu Masarykove 11 rade, kažu, tradicionalna jela, ali na malo suvremeniji i laganiji način. Vođenje bara preuzeo je Martin Vajda, a kuhaju jela od namirnica koje, kažu, nabavljaju iz lokalnih OPG-ova. Meni se sastoji od mediteranskih jela; juha, tjestenina, rižota, ribe…

7. Bagel & Lobster Barr, Jurišićeva

Popularni Taco’s & Burger Barr u Jurišićevoj 2a u ožujku je postao Bagel & Lobster Barr. Interijer je ostao isti, ali je vlasnik Marin Medak promijenio koncept. U Bagel & Lobster Barru sami rade svoja bagel peciva, a za izradu koriste vlastiti kvasac. Bagel za razliku od brioche peciva, kojeg također sami izrađuju, nema u sebi ni jaja ni maslaca. “Prednost je što su naša bagel peciva niskokalorična, nemaju šećera i imaju užasno malo masnoća”, ispričao nam je tada Saša Frid, 39-godišnji chef koji je s Medakom postavio cijelu priču. U ponudi imaju nekoliko vrsti bagel sendviča: vege bagel s mozzarellom, pečenom paprikom, patlidžanom, češnjakom, chili papričicama, cherry rajčicama i salsa verde umakom košta 36 kuna, bagel s kuhanom šunkom (tanko rezani but), brie sirom s chutneyem od kruške i grožđica 24 kune, roastbeef bagel, odnosno, pečeni marinirani juneći hrbat s blanširanom i grilanom brokulom i topljenim cheddar sirom platit ćete 36 kuna, a bagel s kajganom od 2 jaja s pancetom i topljenim cheddar sirom 26 kuna…

8. Haustor Haus,Masarykova

Haustor Haus je otvoren u ožujku u Masarykovoj 26, kada nam je mladi vlasnik Lovro Smetiško objasnio koncept ovako: “Nećemo ništa komplicirati. Samo želimo da ljudi dobro jedu i da to ne košta previše”. Promijenjivi meni vlasnik opisuje kao “francusko-talijansku kuhinju s mediteransko-hrvatskim štihom”. Odmah su krenuli s ponudom za ručak kroz dnevnu juhu (porcija od 450 ml s dva komada kruha, tostirana i premazana putrom) za 20 kuna te s dnevnim menijem u tri varijante za 45 kuna, a s promjenama sezone mijenjaju i ponudu.

9. Le Mika, Teslina

Le Mika, prava mala francuska kreperija, prvo je otvorena u ljeto 2017. godine u Masarykovoj. No, u svibnju ove godine preselili su u novi, veći prostor u Teslinoj gdje su proširili ponudu i postali bistro. Francuski chef Mika Alix kuha francuske specijalitete, no i dalje imaju svoje crepes i galettes zbog kojih su u startu i postali hit. “Nisam ja tu smišljao ništa prekomplicirano. Uzeo sam nekoliko tipičnih francuskih jela, poput recimo, sendviča croque monsieur, croque madame, beef bourguignona, tatarskog odreska i salate s patkom, promijenio po nekoliko stvari u receptu i to je sve. Radit ću zapravo vrlo jednostavna jela, većinom francuska. A i ona koja to nisu, bit će napravljena na francuski način”, objasnio nam je prije nekoliko mjeseci gospodin Alix.

10. Namaste, Selska

Namaste je smješten u Selskoj 217, u zgradi u kojoj je nekad bila pizzerija Baschiera. Namaste je treći zagrebački indijski restoran nakon Royal Indie i Bombay Grilla i otkad je krenuo dobiva vrlo solidne kritike. U ponudi imaju veliki izbor razna indijska riblja, mesna i vegeterijanska jela, za koja su zaslužni chefovi iz različitih indijskih pokrajina koje predvodi Sourabh Khandekar. Za ponudu vina u restoranu odgovoran je poznati sommelier Mario Meštrović.