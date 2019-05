Ovi klinci iz Amerike su genijalni, na vlastitoj krizmi su objavili da se neće pridružiti crkvi koja diskriminira gejeve

Grupa dječaka i djevojčica u nedjelju je svojom neustrašivošću ohrabrila mnoge vjernike, u jednoj protestantskoj crkvi u gradu Omaha, u saveznoj američkoj državi Nebraska. Naime, osmero djeca u dobi od 13 i 14 godina, koji su bili određena za ceremoniju potvrde, zauzeli su čvrst stav odbijajući sudjelovati u tom ritualu pridruživanja crkve. Ispred cijele zajednice su pročitali pismo u kojem su artikulirali svoje razloge.

Naveli su da se protive diskriminaciji LGBTQ vjernika i da smatraju kako su trenutna crkvena pravila nemoralna i nepravedna. „Želimo se zauzeti za svakog člana LGBTQ+ zajednice koji je odbačen i povrijeđen“, pročitala je jedna od djevojčica. Djeca su navela kako žele biti jasni: vole svoju crkvu, ali ipak smatraju da su njezina pravila nepravedna.

Gesta ove djece posebno je relevantna jer se Evangelička metodistička crkva, protestantska denominacija koje je dio spomenuta zajednica u Omahi, u posljednje vrijeme u američkoj javnosti spominje u kontekstu rigoroznih pravila koja diskriminiraju LGBTQ vjernike. Naime, upravo je u prošli petak ta denominacija potvrdila, pa čak i postrožila dosadašnja pravila koja su uključivala zabranu zaređivanja LGBTQ osoba, kao i sklapanja brakova tim osobama. Odlučeno je i da će član klera koji održi obred vjenčanja istospolnih parova biti kažnjen suspendiranjem, i to na minimalno godinu dana. Ako prekršaj ponovi, potpuno će mu se zabraniti rad.

Ovome su se usprotivili brojni članovi te crkve diljem zemlje. Protestirali su na razne načine; najčešće okupljanjem pred crkvenim uredima ili uskraćivanjem donacija, a ovo je prvi slučaj da su djeca bojkotirala obred pristupanja crkvi. Snimka istupa ove djece objavljena je na društvenim mrežama, gdje se neprestano broje novi komentari podrške uz hashtag #LoveWins. “Ovako počinje promjena”, “Kakva snaga i hrabrost!”, “Naši budući vođe”, samo su neki od komentara. Mnogi LGBTQ+ vjernici napisali su kako ih je ova gesta dotaknula, a ljudi su i komentirali i kako je ovo pravo i istinsko kršćanstvo. “Ovo su Isusovo suosjećanje i ljubav. Toliko je ohrabrujuće to vidjeti u mladima”; napisao je jedan od korisnika.

Iako su neki od komentara izražavali sumnju u autentičnost pisma, kao i da je gesta ove djece vjerojatno rezultat nagovora roditelja, Religion News Service, ugledni medij koji izvještava o religijskim temama, prenosi izjave kojima se to oštro opovrgava. Inače, prije ove ceremonije održavaju se pripreme za djecu koje traju godinu dana, unutar čega djeca uče o vjeri i povijesti vlastite denominacije. Tim Fickenscher, čovjek je ovu generaciju vodio u tom procesu, kaže da su odrasli minimalno sudjelovali u cijelom ovom događaju. Ideja se rodila prije mjesec dana, kad su dvije djevojčice rekle da se neće pridružiti crkvi koja uskraćuje prava LGBTQ osobama. Nakon toga, sva djeca su odlučila sudjelovati u tom malom pokretu otpora.

“Bila je to zbilja pažljiva i dobro raspravljena odluka”, rekao je Fickenscher objašnjavajući kako odrasli na djecu nisu vršili pritisak u donošenju odluke, a to je napisala i majka koja je objavila spomenuti video. Zajednica vjernika je u nedjelju nagradila njihovu hrabrost pljeskom, a pastor ove crkve od 350 članova, Kent Little, također ih je podržao. “Ponosni smo na njih. Nije jednostavna stvar pokazati otpor”, rekao je. Inače, u ovoj konkretnoj crkvi članovi su se i ranije izjašnjavali u podršku LGBTQ vjernicima. Još u 1977. godini bivši je pastor te zajednice, Jimmy Creech, dao blagoslov za dvije vjernice u istospolnoj vezi, nakon čega je isključen iz institucije.

I should have made clear, this was done with the full support of church leaders and parents. We are all very proud of the kids and they got a standing ovation.

— Sheri Shuler (@SheriShuler) April 28, 2019