Ovi koji misle da je Zemlja ravna kreću na krstarenje. Tko će im reći da navigacija radi na teoriji da je Zemlja okrugla?

Grupa ravnozemljaša obznanila je kako 2020. kreće na dosad “najveću i najodvažniju avanturu”: Flat Earth krstarenje. Luksuzan provod za sve koji misle da je Zemlja ravna ogranizira jedno od međunarodnih udruženja, Flat Earth International Conference, koje okuplja istomišljenike i obećavaju spektakularan provod i to u društvu zvijezda. Naime, da je Zemlja ravna, vjeruje bivša glumica filmova za odrasle, Tila Tequila te reper B.o.B., koji će uživati u brojnim restoranima i bazenima na kruzeru.

Sada dolazimo do dijela priče u kojem ćete shvatiti da su ravnozemljaši neviđeno istrolali sami sebe. Naime, cilj ovog krstarenja nije samo uživanje već i dokazivanje da je Zemlja zaista ravna ploča. No, na njihovu veliku žalost, zanemarili su jednu bitnu sitnicu. Navigacijski sustavi na brodovima (i ostalim prijevoznim sredstvima) funkcioniraju oko teorije da je Zemlja okrugla, čime direktno pobijaju njihovu teoriju. “Brodska navigacija temelji se na činjenici da je Zemlja okrugla. Nautičke karte stvorene su na temelju toga”, rekao je za The Guardian Henk Keijer, bivši brodski kapetan koji je nekoliko puta preplovio svijet u svojoj 23-godišnjoj karijeri.

Kapetan im je potpuno uništio teoriju

Keijer je nastavio objašnjavati koliko je suluda ideja o ravnoj Zemlji i to na vrlo jednostavnom primjeru. Naime, sustav koji svakodnevno koriste gotovo svi na našoj planeti, pa i ravnozemljaši, jedan je od najvećih dokaza da je Zemlja okrugla. Radi se, dakako, o GPS-u, koji se oslanja na informacije o lokacijama prikupljenima s 24 satelita u Zemljinoj orbiti. “Jedini razlog zašto se koriste baš 24 satelita jest Zemljina krivina”, krenuo je objašnjavati bivši kapetan pa nastavio:

“Najmanje tri satelita potrebna su da bi se odredila neka lokacija, ali netko i na drugoj strani Zemlje također bi volio znati svoju lokaciju, pa tako i oni zahtijevaju određen broj satelita. Da je Zemlja zaista ravna, tri satelita bila bi dovoljna da se odredi nečija pozicija, bez obzira na to gdje se na Zemlji nalazili. Ali nije dovoljno, jer je Zemlja okrugla.”

Zemlja je plosnata, a svemirska putovanja – laž

Unutar zajednice ljudi koji vjeruju da je Zemlja ravna postoje tri različite teorije, ali sve se temelje na pretpostavki da je naš planet plosnat. Tako, spomenuta organizacija, u čijem je aranžmanu krstarenje, tvrdi da su “nakon detaljnog istraživanja, analiza i eksperimentiranja zaključili da Zemlja nije okrugla”. Po njima, Zemlja je ogroman disk okružen zidom od leda, Antarktikom, koja je, podsjećamo, kontinent.

Najpoznatija organizacija ravnozemljaša, The Flat Earth Society, nije povezana s organizatorima krstarenja, ali tvrdi kako su sva putovanja u svemir orkestrirana kako bi se zavarala javnost, te da su svjetske svemirske agencije prilično blisko surađivale na tome. “Vjerojatno je da je sve počelo tijekom Hladnog rata. Rusi i Amerikanci bili su toliko opsjednuti time tko će prvi otići u svemir da su naposljetku jednostavno lažirali svoja postignuća”, govore iz Flat Earth Societyja.

Organizatori ove velike avanture kruzerom odbili su dati više informacija, ali nagađa se da bi osoblje, samim time i kapetana broda, tražili među svojim istomišljenicima, a to im je još jedan veliki problem. Naime, teško da će naći nekog tko zna upravljati takvom grdosijom po opasnim morskim strujama i tko se zna služiti navigacijom i pomorskim kartama, a da vjeruje da Zemlja nije okrugla. “Preplovio sam oko dva milijuna milja i nikada nisam naišao na brodskog kapetana koji vjeruje da je Zemlja ravna”, zaključio je Keijer za the Guardian.

Fotografija: Max Pixel