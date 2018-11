Ovo je, ako nas pitate, najtragičnija vijest dana: u mrtvom kitu pronađeno je tisuću komada plastike

Na obali u istočnoj Indoneziji u ponedjeljak je pronađen leš kita s jezivim sadržajem u želucu: unutra se nalazila gomila plastičnog otpada koji je uključivao japanke, vrećice, plastične čaše… Leš je pronađen na području Nacionalnog parka Wakatobi, a službeno priopćenje iz parka izazvalo je lavinu reakcija u svijetu.

Kita veličine devet i pol metara pronašli su čuvari parka na otoka Sulawesiju, nakon dojave aktivista i lokalnog stanovništva o nasukanoj lešini koja je počela trunuti, rekao je direktor parka Heri Santoso, a piše The Guardian.

Dead sperm whale in Indonesia found with 6kg of trash in stomachhttps://t.co/81WcqnX7io pic.twitter.com/cCLi17PPZy — The Star (@staronline) November 20, 2018

U kitu pronađeno šest kilograma plastike

Istraživači grupe WWF, koja radi na očuvanju okoliša, zajedno s konzervatorima u parku pronašli su u želucu kita gotovo šest kilograma plastičnog otpada. Njega čini 115 plastičnih čaša, četiri plastične boce, 25 vrećica, dvije japanke, najlon i više od tisuću drugih komada plastike.

“Iako nismo mogli zaključiti što je uzrok smrti, ovo što smo pronašli zbilja je užasno”, rekla je Dwi Suprapti, koordinatorica za morske vrste u WWF Indonezija. Nije bilo moguće detektirati je li plastika odgovorna za smrt kita jer je životinja pronađena u fazi raspadanja.

Whale found dead in Indonesia with 115 plastic cups in stomach https://t.co/A2w6VDPeHS pic.twitter.com/9zaZLbdOUx — NDTV (@ndtv) November 20, 2018

Drugi u svijetu po količini plastike

Inače, istraživanje objavljeno u siječnju ove godine u časopisu Science pokazuje kako je Indonezija, koja ima 260 milijuna stanovnika, druga zemlja u svijetu po količini plastičnog otpada kojeg stvara, odmah nakon Kine. Godišnje proizvedu više od tri tone plastičnog otpada, a više od trećine tog otpada završi u oceanu.

Leš kita izazvao je zabrinutost i kod vlasti, pa je tako ministar morskih poslova Luhut Binsar Pandjaitan rekao kako je ova životinja svima veliko upozorenje. Napomenuo je i kako vlada radi na tome da do 2025. smanji količinu korištene plastike za 70 posto.