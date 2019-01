Ovo je Bambi, koza koja najviše na svijetu voli s frendicama papigama odmarati na sofi u svom domu u zagrebačkom Borovju

Kad ste vidjeli ovakav prizor: kozu koja se ležerno smjestila na sofi u dnevnom boravku, dok na njoj odmaraju papige? Pa, u kući gospođe Renate Maurović to je, očito, posve uobičajena stvar. Gospođa nam je objasnila pozadinu videa koji je ovih dana objavila na Facebooku i ispričala nam sve o suživotu životinja kojih u kući ove obitelji ima neobično puno.

Prvo smo htjeli provjeriti: “Znači, koza zbilja živi u kući?”, a Renata nam brzo odgovara: “Da! Evo je pored mene, na kutnoj garnituri. Znam da zvuči malo neobično, ali to trebate doživjeti. Ja se znam zezati da ne živi naša koza u kući, već mi živimo u štali”, smije se. Patuljsta koza je njezina miljenica, kaže, zove se Bambi i nije usamljena. Živi s još sedam pasa, šest mačaka i tri papige žakoa.

Šašava Bambi i još šašaviji žakoi 😉 Objavljuje Zeko i ptica d.o.o. u Ponedjeljak, 21. siječnja 2019.

‘Bambi je jedna vrlo pristojna koza’

Gospođa Renata i njezin suprug Željko Maurović imaju, naime, tvrtku Zeko i ptica koju vode na svojem imanju u zagrebačkom naselju Borovje, gdje proizvode i pakiraju sijeno za kuniće i uzgajaju male životinje. I to pravo mnoštvo malih životinja; trideset vrsti papiga, od tigrice do are, kuniće, zamorce, hrčke, gerbile (skočimiše), degue…

Kaže Renata da su ptice velika ljubav njezina supruga, a njezina ljubav je, kaže, sve maleno i dlakavo.I onda brzo dodaje: “Kuća nam ne izgleda zapravo kao štala. Mi izvrsno funkcioniramo, iako nikad prije ne bi pomislili da postoji kvalitetan suživot ljudi i životinje koja je predviđena za stajski život”. Napominje da je Bambi jedna vrlo pristojna koza i da s njom nema problema koje bismo, realno, mogli očekivati. “Bambi ima svoj wc i kad joj je sila, ona juri unutra, a nije joj pobjeglo otkad je bila beba”, kaže ponosno.

Spasili su je kad je bila beba

Dvogodišnja patuljasta koza živi u domu ove obitelji otkad su je spasili kao bebu: “Definitivno nije bio plan da se toliko dugo zadrži kod nas u kući, ali bila je u teškom stanju, rano je odvojena od majke i na kraju smo se borili za njezin život”, objašnjava. Zbog toga joj je, kaže, bila potrebno više njege, pa je bila s njima u kući. Kasnije se pokazalo nemoguće naviknuti je na život vani. “Pokušavali smo je smjestiti u vanjski prostor, u drvenu kuću koju smo joj i ranije namijenili, htjeli smo da pase travu”, kaže nam Renata pa dodaje: “Bilo bi stvarno super da mi ne moramo kositi…“

Ipak, Bambi nije bila pretjerano oduševljena. “Ona neće spavati vani, počne plakati, otima se… I tako je sad u kući. No, lijepo nam je s njom, više je ne bismo ni pokušavali ostaviti vani, nema tih para”, smije se.

Kaže da od svih životinja s kojima živi, najviše voli papige. “Bambi obožava naše male papige. Uvijek ih pazi, čak im dozvoljava da je gnjave. Iako nisu nasilne, znaju biti iritantne, grickaju je za uho, no ona se uopće ne buni”, kaže i dodaje da je Bambi u ovom videu posebno mirna. “Pazila je da slučajno koja papiga ne padne, jer su to još bebe i ona je očito svjesna toga”.